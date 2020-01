Analistas sostienen que aprobación al Gobierno es por mejoría económica

Foto: TN8

Tras la presentación de la encuesta de M&R Consultores, los analistas de Nicaragua aseguraron que el respaldo del pueblo a la gestión del Presidente Daniel Ortega, se debe a la reactivación económica tras el intento de golpe en el 2018.

La ciudadanía nicaragüense mantiene su firme apoyo a la administración sandinista, que durante más de 10 años ha trabajado por logros para el pueblo. Y pese a los daños golpistas del 2018, la población observa que este Gobierno hace grandes esfuerzos para mejorar la economía.

Lee también: Pueblo de Nicaragua respalda gestión del Presidente Ortega con un 59.7% de aprobación

"La aprobación de la gestión del Gobierno creo que es producto de la sensación o percepción, que tienen los nicaragüenses, de que la situación económica está mejorando, se está activando la economía, y hay muchos indicadores que probablemente hacen que la población sientan esa mejoría. Bajo los indicadores de macroeconomía, remesas en aumento, recuperación del turismo", expuso Adolfo Pastrán, analista.

Buena conducción del país

Para estos analistas, los nicaragüenses manifiestan que este Gobierno conduce bien al país por las transformaciones sociales.

"Las familias nicaragüenses continúan expresando sus intereses vitales, que son alrededor del empleo, de la seguridad, estabilidad y reconocen que esas tres cosas fundamentalmente las encuentran en el Frente Sandinista. Hay una aprobación del Gobierno que es consistente, precisamente por los resultados económicos y que de alguna manera es una visión retrospectiva hacia cómo está Nicaragua en estos últimos años", mantuvo Cairo Amador.

"Que la encuesta te da resultados abrumadoramente debaclante para una oposición que no se organiza, que no propone, que solamente se dedica a poner peros, a una población que quiere salir de este atolladero y que perfila en el orden de sus necesidades aspectos que son esencialmente sociales, pero que también manifiestan en esta encuesta que quién puede solucionar los problemas no está en la oposición, está en el Gobierno que está haciendo un excelente trabajo", reafirmó Moisés Absalón Pastora, analista.

Los expertos concluyen que el pueblo tiene la esperanza de que se puede seguir avanzando en Nicaragua con este Gobierno sandinista.