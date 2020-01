MINSA visita el Hospital Lenín Fonseca para escuchar a pacientes

Foto: TN8

Las autoridades del Ministerio de Salud sorprendieron a los médicos y enfermeras del Hospital Antonio Lenín Fonseca este lunes 13 de enero, con el fin de verificar si se está atendiendo adecuadamente a la población.

El doctor Enrique Beteta, viceministro de salud, dijo que hay un compromiso de los servidores públicos para que se atienda de forma oportuna a los pacientes que requieren asistencia médica.

Lee también: Taiwán entrega a Nicaragua de forma solidaria 500 toneladas de arroz

"Nosotros tenemos la capacidad para solucionar o realizar alguna transferencia, por ejemplo si viene un paciente oncológico acá (Hospital Lenin Fonseca), nosotros tenemos que transferirlo al Manolo (Morales), porque aquí es el hospital de referencia nacional para este tema (...) el conocer desde la propia voz del protagonista, de los pacientes, para conocer cuál es el sentimiento que tienen de la solución que estamos dando como Gobierno, como institución", dijo el doctor Enrique Beteta.

"Son parte de las tareas, de los desafíos que tenemos, por eso hoy hemos iniciado este tipo de actividad: ir a los hospitales a conversar con los pacientes", agregó Beteta.

Mencionó que también se está conversando con los médicos y enfermeras para felicitarles y animarlos a seguir atendiendo amablemente a los pacientes.

"Observando cómo están platicando con la gente y además aquí venimos también hablar como trabajadores, cómo se sienten, animarlos, a felicitarlos también por el trabajo que brindan y animarlos a seguir sirviendo. Tenemos que estar al pie del cañón, entonces conocer realmente el ánimo que tienen, pero también encontrar si hay dificultades y tratar de resolverlas", afirmó Beteta.

Este hospital recientemente equipó ocho quirófanos para atender a los pacientes de forma oportuna y es uno de los centros de referencia nacional.

Salud gratuita desde 2007

Las autoridades del Ministerio de Salud dijeron que toda la población sin distingo de color político se atiende en cada una de las unidades, y es que hay una voluntad del Gobierno de ser mas eficientes cada día y esmerarse en la atención, refirió el doctor Beteta.

"Los gobiernos de turno, neoliberales, tenían privatizado nuestro hospital y el comandante Daniel la primera medida política que tomó es salud y educación gratuita, y hoy eso es lo que tenemos. Cuando viene digamos un extranjero y ve que aquí operamos hacemos exámenes, resolvemos y no le cobramos nada a los pacientes, se asusta, porque la salud es gratuita", recordó el funcionario de salud.

Alejandro Sánchez es un familiar de uno de los pacientes que está recibiendo diálisis en el Hospital Antonio Lenín Fonseca y confía en Dios que saldrá bien y a las autoridades del centro asistencial para que lo atiendan de forma oportuna.

"A mi hermano le están haciendo diálisis, yo confío en Dios que salga adelante mi paciente, y le pido a los médicos que me lo atiendan bien. Para serle sincero, lo están atendiendo bastante bien, no vamos a negar algunas deficiencias, pero no me quejo de la atención", dijo este poblador de Ciudad Sandino.

Estas visitas las estarán realizando las autoridades de salud en cada uno de los hospitales, para conversar con los pacientes y escucharles sus demandas o necesidades.