Nicaragüenses rinden homenaje a Anthony Mathews por su trayectoria

Vivian Anthony Mathew, recibió un reconocimiento por su larga trayectoria en su vida artística, al cumplirse 52 años de cantarle y bailarle a miles de personas tanto nacionales como extranjeros.

Este músico, mejor conocido como Anthony Mathew, nacido en Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, se ha mantenido como principal vocalista de la agrupación "Dimensión Costeña", que ha puesto a bailar a miles con su tradicional Palo de Mayo.

"Esto fue desde el 18 de mayo de 1968, comencé dando serenatas por el colegio de Bluefields, yo nunca pensé venir a Managua a cantar, porque aquí había muchos músicos buenos, pero una vez llegamos a la capital y poco a poco a la gente le fue gustando nuestra música", dijo Anthony Mathew.

"Yo tengo 42 discos compactos grabados y tengo más de 120 canciones en acetato, todas las canciones son aceptadas por los nicaragüenses".

Mencionó que se siente orgulloso de transmitir su cultura a través de la música, "si tu no sientes la música, jamás la vas a transmitir para que otro lo sienta, yo no sé bailar, pero sí cantar, y eso me transmite una satisfacción ver que la gente le gusta la música que yo canto", apuntó.

Vida de gato

Confió a TN8 que se ha caído de aviones en muchas ocasiones, y resalta que no se trata de suerte, sino que son milagros de Dios, para que siga alegrando los corazones de las personas.

"En tres ocasiones me he caido de aviones, por eso es que la gente dice que tengo vida de gato, aunque yo creo que se trata de milagros que Dios me ha dado", dijo Mathew.

Dijo que no toma licor, muchos menos fuma cigarros, o consume estupefacientes, se considera sano, y con mucha vida que le espera por delante.

Cantos de adoración a Dios

"Todo el que está en este camino, termina cantando al Señor, porque es el mejor camino, llegó un momento en mi vida, porque sentía que tenía que grabar ese tipo de música, y he interpretado muchas alabanzas a Dios, en agradecimiento a Nuestro Padre", expresó este músico nicaragüense.

Dijo que seguirá grabando, porque seguirá cantando hasta que se muera, y considera que va a morir en los escenarios.

Pidió que cuando falleciera le gustaría que en el epitafio tenga el letrero "Anthony Mathew, mil veces igualado, pero nunca imitado".