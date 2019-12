Premian a ganadores del concurso "mejor altar a la Virgen" en Nicaragua

Foto: TN8

La Alcaldía de Managua, ALMA, entregó los premios del primero, segundo y tercer lugar del concurso de altares a la Virgen María, realizado en los siete distritos de la capital, por onceava ocasión.

"En este concurso de 2019, se inscribieron más de 200 altares", dijo el director de patrimonio histórico de la comuna, Clemente Guido.

En este concurso de altares resultaron ganadores 21 familias que elaboran los nichos con muchas luces, flores naturales y artificiales, y sobre todo con mucho amor a la Madre de Dios.

"Hoy se han entregado 150 mil córdobas de premio a lo ganadores del primero, segundo y tercer lugar del concurso de altares, que representan a todos los distritos de Managua, es muy emotivo entregarle a estas personas que han dedicado toda su vida a celebrar a la Virgen María los 7 de diciembre, y lo hacen elaborando los lindísimos altares con mucho colorido, luces y sobre todo mucha devoción, dijo el vice alcalde de Managua, Enrique Armas.

"Yo le doy gracias a Dios y a la Virgen María para que sigamos celebrando a ella. Yo hago el concurso donde vivo con toda la comunidad que acude a adorar a la Virgen María, por eso estoy muy agradecida por este premio que obtuvo el primer lugar, donde elabore un lindo altar a la Virgen María", expresó Bertha Vallecillo, ganadora del Primer Lugar y residente del Distrito Cinco de Managua.

"Todos debemos celebrar a la Virgen"

"Ya con este premio son dos veces las que he ganado este concurso de el mejor altar que organiza la alcaldía de Managua, elaboro este concurso y es una bendición del señor y de la Virgen santísima que nos acompañen y que queremos la paz en Nicaragua, muchos decían que no debe y que no deberíamos de celebrar a la Virgen María pero todos los católicos debemos de celebrar a la Virgen María" , afirmó la devota Bertha Vallecillo, Ganadora del Primer Lugar.

El primer lugar obtuvo un premio de 9,000 córdobas, el segundo lugar el premio es de 7,000 mil córdobas y el tercer lugar el premio es de 5,000 córdobas.