"Es un orgullo ser policía", dice joven con principios revolucionarios

Foto: TN8

Hijo de una humilde docente de nombre Sonia Teresa Álvarez y del ex policía en retiro, Marcos Absalón Sánchez Sevilla, a Marcos le inculcaron el valor de la soberanía, el orgullo de defender a nuestra nación y honrar sus raíces sandinistas.

Todo esto bajo el lema de honor, seguridad y servicio, que posee la Policía Nacional en Nicaragua.

Te interesa: Presidente Daniel Ortega presidió la XXII Graduación de la Policía Nacional

Nos referimos al primer cadete de La Paz de Carazo, graduado en las filas de la policía, Marcos Sánchez de 20 años. "Yo decia quiero ser policía, quiero ser azul celeste, tomé la gran decision de formar parte de la institución policial. La Policía Nacional y la causa sandinista necesita gente, yo culminé mi meta y estoy aqui hasta el dia de hoy", indicó el joven lleno de orgullo de portar el uniforme azul celeste.

Foto histórica

Hace 18 años fue cargado en brazos por el comandante Daniel Ortega, que en ese momento andaba en campaña para convertir la Nicaragua libre, que hoy gozamos. El momento quedó captado para la historia, y todavía ahora la fotografía familiar se conserva intacta.

"Esta foto fue tomada en el año 2001, cuando el Comandante andaba realizando campaña, el proposito de él era visitar todos los municipios del país para que la poblacion mirara que el Comandante se preocupaba. Él estaba siempre al pendiente de la familia, entonces me cuenta mi familia que yo tenía dos años, él (comandante) venía y se tomaba fotos", explica Marcos.

"Mi familia siempre ha apoyado la causa sandinista, entonces ella quería que el Comandante me cargara y tomarme la foto. Él sale cargándome en sus brazos", continuó el humilde joven.

Orgulloso de ser policía

18 años después estrechó su mano y lo juramentó como el primer cadete. "Me siento alegre, hace 18 años el Comandante me cargó y hace unos dias me entregó mi titulo, que me acredita como licenciado en ciencias policiales. Es un orgullo para mi ser policia, esto significa un gran logro para mí, yo siempre quise servirle a la ciudadanía", continuó Marcos, mientras sostenia la histórica fotografía.

Marcos goza de una familia leal y con principios revolucionarios. "Ellos siempre me dicen nosotros apoyamos al Comandante y lo seguiremos apoyando, es el único que se preocupa por los más desamparados, seguiremos firmes por la causa sandinista por que es la que vela por los pobres. Mi familia sin duda es fiel", concluyó Marcos.

Su firme propósito ahora es trabajar en la construcción de la paz de nuestra nación a la par de la institución del orden.