Cra. Rosario Murillo aseguró que "aquí no se repetirá" abril de 2018

La Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, felicitó a los 24 graduandos de la XXII Graduación de la Policía Nacional, 19 varones y 5 mujeres, quienes forman parte, a partir de este lunes, del cuerpo de seguridad de las familias nicaragüenses.

Murillo, lamentó que en el 2018 los terroristas hayan asesinado a 24 compañeros oficiales de Policía que andaban garantizando la seguridad de las familias.

"Es doloroso recordar y ponernos en el lugar de las familias que han perdido seres queridos como resultado del terrorismo, del golpismo, de la criminalidad, cuando se nos obligó a acuartelar a la policía por todo el país ¿Por órdenes de quién? sólo recordemos un poco y ya sabemos quién ordenó que se acuartelara a la policía", recordó con mucha conmoción la vicemandataria.

Cra. Rosario Murillo en Acto de Graduación de la Policía Nacional: "Hemos logrado enfrentar siempre con hidalguía todos los desafíos y trascenderlos superarlos, y hemos aprendido".

¿Al menos un poco de vergüenza?

"¿Habrá vergüenza en esa gente que promovió tanta desgracia al servicio del imperio? ¿Habrá un poquito de vergüenza?, pareciera que no, y a largo de la historia, porque siempre han sido los mismos, tampoco ha habido vergüenza, porque ellos repiten sus propias historias", mencionó Murillo.

Los mismos de 1909

"Derrocar un gobierno progresista en 1909, violación de nuestra soberanía, ¿Quién protestó, a dónde hubo protesta?, derrocar a un gobierno porque no le gustaba, porque no le convenía a sus intereses y lo intervinieron, invadieron la Patria, deshonor para quienes trajeron a los invasores, los mismos apellidos, los mismos serviles, los mismos sicarios, los mismos vende patrias", mencionó mientras hacía memoria.

Cra. Rosario Murillo en Acto de Graduación de la Policía Nacional: "La consciencia de derechos, de Patria se hace sentir en calles, comarcas y comunidades de las tierras sagradas de nuestra América".

Además reiteró que "Nicaragua no es del que tiene más, Nicaragua pertenece a los nicaragüenses, aquí vivimos, vivimos con amor y con fe, con confianza, con esperanza, tenemos todos los instrumentos jurídicos para hacer valer la paz y la seguridad, y el derecho del trabajo que demandan a familias nicaragüenses, es decir hacer valer la voluntad del soberano que es el pueblo, el pueblo quiere trabajar, el pueblo quiere vivir en paz", afirmó.

"Con la paz no se juega", afirmó Murillo.

"Aquí no se va a repetir abril (2018), que lo sepan de una vez, aquí hay un pueblo valiente, el 24 de diciembre que la sonrisa de los niños siga llenando de alegría los hogares a la familia", mencionó como parte de los deseos para la Patria de Sandino.

Damas y Caballeros cadetes de la Policía Nacional reciben su Título en la XXII Graduación de la Policía Nacional dedicada a la Heroína de la Paz, Teniente Zaira Julissa López.

Del mismo modo pidió a Dios restaurar a la paz de todas familias nicaragüenses, incluyendo a quienes aún desean destruir el país.

"La democracia no es destruir, la democracia no es asesinar, la democracia no es quemar casas, la democracia no es dejar a la gente sin trabajo, la democracia es construir el bien común, reconociendo la voluntad del soberano, que es el pueblo, todos los días", agregó a su intervención casi al finalizar la ceremonia de graduación.

Cra. Rosario Murillo en Acto de Graduación de la Policía Nacional: "La Democracia no es destruir, no es matar, no es dejar a gente sin trabajo, la Democracia es construir el bien común, reconociendo la voluntad del soberano, que es el Pueblo".

Esta graduación fue dedicada a la Teniente Zaira Julisa López, heroína de la paz y la seguridad, quien fue asesinada por las hordas terroristas, fascistas que representan a la burguesía nicaragüense.