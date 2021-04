The Weeknd y Ariana Grande lanzarán remix de "Save Your Tears" / Puro Show

Todo indica que los cantantes Ariana Grande y The Weeknd ya preparan el remix del tema ‘Save Your Tears’ que enamoró a todos

Tanto Ariana Grande y The Weeknd son ya más que reconocidos en el mundo por su estruendoso talento artístico. Tal es así que muchísimos de sus temas siempre llegan a los puestos principales de las más categóricas listas musicales.

Pero parece que van a darnos más y es que en las últimas horas, los cantantes anunciaron a través de sus las redes sociales que volverán a cantar juntos.

La tarde de este 19 de abril el cantante y compositor publicó un teaser de apenas unos segundos de duración en el que se observa un fondo negro, pero con un sonido conocido.

Ya que al reproducirlo se puede escuchar una voz femenina y no es otra que Ariana Grande. De inmediato todos identificaron el tema que no es otro que ‘Save The Tears’, que se desprende del álbum ‘After Hours’.

A los pocos minutos Ariana hizo lo propio publicando el mismo video en sus redes sociales con el tema del disco publicado por The Weeknd en el año 2020.

Se juntan de nuevo Ariana Grande y The Weeknd

Esta sería la tercera colaboración de los artistas para un trabajo en especial y es que ya lo hicieron para el álbum ‘My Eevrything’ de Ariana con el tema ‘Love Me Harder’. Más recientemente llegó la siguiente para su producción ‘Positions’ con la canción Off The Table’.

“Love Me Harder”, la colaboración entre el canadiense y la estadounidense, publicada hace seis años, fue todo un éxito, con más de 600 millones de reproducciones en YouTube. Ariana también incluyó “Off The Table”, una canción acompañada de The Weeknd, en su disco ‘Positions’, que rápidamente se convirtió en un hit.

Por ahora solo queda esperar cómo será la versión remix de esta colaboración que promete hacer lo de siempre: convertirse en un hit. Así que a estar pendientes de sus publicaciones.