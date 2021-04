Thalía será presentadora del especial de Latin Grammy dedicado a las mujeres / El Intransigente América

Thalía será la presentadora del especial de ‘Latin Grammy Celebra Ellas y su Música’ dedicado a las mujeres, que se transmitirá el domingo 9 de mayo, día de las madres, a las 8/7 PM Centro por Univision.

En una entrevista exclusiva con Karla Martínez, la propia Thalis confirmó que será la anfitriona de una premiación tan especial, de la que participarán varias de sus colegas como, Ednita Nazario, Chiquis Rovera, Gloria Estefan, La India, Aida Cuevas, Sofía Reyes, Kany García y hasta Alejandra Guzmán, quien como sabemos está en medio de una disputa, hasta legal, con su hija Frida Sofía.

“Es una gran celebración para todas las mujeres de la industria, las que han hecho camino para las nuevas generaciones que vienen con todo… Latin Grammy celebra a ellas, y su música y me invitaron para ser la anfitriona“, comenzó contándole Thalía a Karla vía zoom.

Este especial de Latin Grammy, en conjunto con Univision, llega en un momento de la historia donde las mujeres se están haciendo escuchar en el mundo, y la academia parece no querer quedar fuera de esto, sobre todo, porque como en muchos de los rubros, la música también ha sido una industria manejada por hombres, en donde no siempre las cantantes femeninas han tenido tanto espacio como los masculinos.

“Creo que en general es un momento para las mujeres y para todas de alzar la voz, porque ya hay plataformas que nos lo permiten hacer, uno en las redes sociales tiene sus micrófonos, sus cámaras para crear conciencia y crear una red de apoyo, y fortaleza”, explicó Thalis en ‘Despierta América’.

Es que como bien le recalcó Karla, la cantante y empresaria ha logrado mantener una comunicación constante con sus seguidores a través de sus redes sociales, algo que asegura le ha servido para mostrar aun más quién es.

Más allá de la premiación y su debut como presentadora, Karla y Thalía hablaron de su papel de madre, en especial de Sabrina, su hija mayor, quien ya está transitando la difícil prueba de la adolescencia.

“No sabes ser madre, no hay una guía, pero hace uno lo mejor que puede, tratar de no repetir los patrones que a ti te dañaron o te hicieron sufrir… Sabrina es una persona espectacular, he aprendido tanto de Sabrina, me mejora“, le confesó.

‘Latin Grammy Celebra Ellas y su Música’, es un especial inédito que busca celebrar a la mujer en la industria de la música, y su aporte a este mundo que ha sido dominado por años por los hombres.