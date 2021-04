Aquí puedes ver el concierto “Hecho a la antigua” de Ricardo Arjona / El Universo

“Hecho a la antigua” es el más reciente trabajo audiovisual del guatemalteco Ricardo Arjona que reunió virtualmente a miles de seguidores en el mundo

Más de 5 mil velas iluminaron las ruinas históricas guatemaltecas para darle vida a “Hecho a la antigua” de Ricardo Arjona, el concierto que el pasado 10 de abril estremeció a más de 100 mil fanáticos del artista en el mundo.

En el pequeño recinto de paredes viejas e iluminados de forma natural y que simulaban una rueda de luces había de 80 personas entre músicos que incluyó a la Sinfónica de Cuerdas de Guatemala, ingenieros, técnicos y producción y el cantante en el medio sentado junto a sus guitarras.

Un concierto como pocos

Tras cantar dos temas Arjona dio la bienvenida y en ella agradeció a todos a la distancia, pues si algo le hizo falta escuchar fue esa cercanía de los aplausos. Pero se refirió a que seguro desde cualquier lugar sonarían y se expondrían los sentimientos, sobre todo por la pandemia por COVID-19.

“Este año ingrato que pasó nos alejó de sentirnos, pero sé que vamos a contradecirlo de la mejor manera con este concierto que quisimos hacer de la manera más íntima y más emocional posible, esta es nuestra forma de acercarnos a ustedes”, dijo Arjona.

Luego procedió con sus historias de canciones en un concierto que fue como pocos “yo podría contarles 150 autobiografías mías, 149 serían mentiras y una estaría bastante cerca de la verdad, lo cierto es que pasaron muchas cosas, pero más que contárselo decidí cantárselo”, agregó.

Historias y canciones entre velas

Luego poco a poco fue exponiendo cada uno de los temas, casi siempre con una parada para explicar cómo surgieron ellos, en especial “Te conozco”, tema que aseguró escribió en México, pero que no se atrevió a sacar en su álbum “Animal Nocturno”.

Siguió con temas como “Asignatura pendiente”, en el que se desplomó en melancolía y hacia referencia a esos temas que no ha incluido o que han formado poco en cada una de sus cientos de presentaciones en el mundo.

Advirtió sobre el tema “Mi novia se está poniendo vieja”, el cual aseguró que casi nunca le sale porque le oprime el pecho los sentimientos hacia su madre.

Te puede interesar: Mick Jagger y Dave Grohl estrenan canción juntos: "Eazy Sleazy"

“Esta canción que era un homenaje para ella la escuchó una sola vez en su vida, cada vez que la ponía la mandaba a apagar, con una razón muy saludable y era el hecho de porque no le gustaba llorar, intente cantarla después que ella se fue y me costó mucho trabajo, hoy por primera vez voy a intentarlo de nuevo, aunque ya comenzó a trabárseme la lengua”, dijo con las palabras entrecortadas.

Luego de este tema cantó “Ella” para celebrar la indisciplina, del disco “Circo Soledad” sobre el que reveló que es una canción que sería su fotografía de haber nacido siendo mujer.

Seguidamente contó su paso por Argentina y “Marta”, y se paseó por otros temas de su producción “Blanco” y su recorrido por los estudios londinenses en los que compartió parte de tu música con ese público

“Hecho a la antigua” colapsó la web

El concierto generó un colapso, tanto así que la productora del artista Metamorfosis, anunció la publicación de la presentación por 48 horas para todos aquellos que no pudieron conectarse a la página el día de la presentación.

“Si compraste tu entrada y aun no has podido disfrutar del show como lo esperabas queremos decirte que podrás acceder al concierto en el mismo sitio y que tendrás 24 horas para poder verlo. Te rogamos que vuelvas a intentar con tu código ahora mismo, si puedes primero cierra sesión y vuelve a abrirla. Si no lo logras, puedes chatear con nosotros (con el icono de chat abajo a la izquierda) o escribirnos inmediatamente y te solucionaremos el problema”, reza el portal de “hechoalantigua”.

Hasta ahora es considerado el ‘streaming’ en vivo más visto en la historia de del continente tras haber marcado un nuevo récord y juntar tras las pantallas a personas de los cinco continentes. Los espectadores estaban además de Latinoamérica desde, Australia, Croacia, Dubái, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Japón, República Checa Rusia y en varios territorios africanos.

Ricardo Arjona simplemente lució como nunca, con su look desenfadado del cual hizo chistes en varios momentos, pero que dejaron clara la sensibilidad y cercanía de uno de los mejores cantautores de la historia.