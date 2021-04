Nuevo álbum de The Killers ya está “terminado” y “saldrá este año”

Foto: Revelaron que su nuevo álbum ya fue terminado/ Referencia

En agosto del año pasado, The Killers hizo entrega de su sexto material discográfico, Imploding the Mirage. Cerca de su lanzamiento, el grupo liderado por Brandon Flowers reveló que ya estaba trabajando en su siguiente proyecto, pero no fue hasta el día de ayer (8 de abril) que Flowers confirmó a través de una sesión de preguntas y respuestas que el próximo álbum de The Killers ya está “terminado” y que “saldrá este año”.

Durante la transmisión en vivo que Flowers realizó junto al baterista Ronnie Vannucci Jr. en Instagram, el vocalista expresó: “Quiero decir… Ya está terminado, sí. Básicamente, estamos en la fase de masterización. Saldrá este año. Queremos que su lanzamiento se dé a inicios del verano, pero todas las compañías de manufactura de los vinilos están inundadas por los artistas que retrasaron sus álbumes debido al COVID.

“Ahora están tratando de lanzar sus discos y están generando esta demanda”, concluyó Flowers. Queremos lanzar todo de forma simultánea, así que nos estamos un poco en aprietos. Sí será lanzado este año y ya está terminado”. Por su parte, Vannucci Jr. agregó: “Esto nos da tiempo de hacer algunos ajustes. Quiero explorar el habla en este disco, pero nos pidieron que no reveláramos mucho por ahora.”

Lista de canciones

Esto no es lo único que se ha dado a conocer del próximo álbum de The Killers hasta la fecha. En diciembre del año pasado, el colectivo compartió lo que podría ser la lista de canciones de su séptimo proyecto. Asimismo, publicó en enero un video en Instagram en el que se puede escuchar parte de una canción inédita, y en otra transmisión en vivo se reveló que el guitarrista Dave Keuning, quien no ha colaborado en proyectos de la banda desde 2017, estaba trabajando con los demás integrantes en el estudio, lo que podría conmemorar su regreso.