Ninel Conde sorprende por como está promocionando su nueva canción

Ninel Conde se encuentra promocionando su nueva canción Tú me pones a pecar, a dúo con Juan Magán, el cual marca su regreso a la música después de un tiempo sin lanzar nuevo material para el disfrute de su público.

“Estoy muy contenta porque este es un featuring con Juan Magán, que yo tenía desde hace tiempo ganas de trabajar con él, de cantar con él. Es un gran artista, es DJ, es cantante, compositor, es muy exitoso”, manifestó durante una entrevista que ofreció en el programa Hoy.

En cuanto al género, explicó que se mantiene dentro de la música regional, pero que también tiene un toque tropical: “Es una cumbia, seguimos sobre la columna vertebral de lo regional, pero tiene tintes y toques urbanos”.

Ninel Conde enamora en short de mezclilla y top lila promocionando nueva canción

En esta visita a Televisa, Ninel Conde sorprendió con un look juvenil y sencillo compuesto por un short de mezclilla a la cintura, combinado con un top lila de tirantes estilo corsé, atuendo que complementó con unas botas mosqueteras de piel de serpiente que añadieron extravangancia al outfit.

Este fue el outfit que usó para presentar Tú me pones a pecar por primera vez en televisión, mostrando además una perfecta coreografía junto a su equipo de bailarinas. “Mucho éxito Ninel”, “Me encantó”, “Espectacular, me encantó el video”, fueron parte de las reacciones de sus seguidores.

Al programa, llegó con un look blanco impecable, luciendo un jumpsuit de bota ancha y con cutouts en la parte superior, presumiendo sus curvas a sus 44 años de edad y después de dos embarazos. En cuanto al peinado, llevó su melena suelta y con dos colitas.

Cómo se preparó para grabar el video de Tú me pones a pecar

Para la grabación del videoclip de su nueva canción, la cantante y actriz de Rebelde reconoció que estuvo a dieta un tiempo para definir aún más su silueta.

“Me puse dos meses a dieta (…) me discipliné y me tocaba viajar y, ya sabes, con mi sobrecito, todo el mundo me decía ay no seas payasa (…) lo haces para bajar el porcentaje de grasa porque en bikini no es fácil (…) Todo lo que tapa, ayuda, pero ya cuando es en bikini ni cómo ayudarlo a uno, entonces sí tratas de bajar el porcentaje de grasa”, comentó a Galilea Montijo quien le preguntó al respecto.

Después, Arath de la Torre le preguntó sobre cómo va su matrimonio con Larry Ramos, con quien se casó hace 5 meses y respondió: “Mira bien, entre pandemia, el proyecto y tanta cosa, como que se pasó todo muy rápido, no he tenido tiempo de vivirlo como debiese pero ya habrá tiempo”.