Demi Lovato regresa a la música con poderoso mensaje sobre las adicciones

La cantante estadounidense Demi Lovato hizo una reflexión luego de estrenar su nueva canción “Dancing with the devil” el 1 de abril en todas las plataformas de música.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de 28 años habló sobre el difícil episodio que vivió hace varios años a causa de las adicciones. Recomendó a sus fans que pidan ayuda si se encuentran en una situación similar.

“El video musical ya está disponible. Gracias por escuchar y gracias por escucharme. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, recuerde que está bien pedir ayuda”, expresó la exestrella de Disney.

Aseguró que grabar las escenas del videoclip no fue fácil. Esto en referencia a las imágenes de “Dancing with the devil” en las que Demi Lovato recuerda cuando fue hospitalizada de emergencia por una sobredosis durante la madrugada del 24 de julio en 2018.

“Creando el video musical para ‘Dancing with the devil’ no fue la sesión más fácil que he hecho (...) Creo mi arte para sanar e inspirar a otros. Estoy aquí hoy y estoy feliz de que tú también lo estés”, agregó la cantante.

“¡El álbum está aquí! Este ha sido un viaje de años en proceso. No puedo creer que esté aquí. Los amo a todos”, finalizó Demi Lovato en el post de la red social.