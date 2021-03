Foto:¿Se enojó? Fan empuja a Dua Lipa en México Referencia

Dua Lipa es una celebridad musical muy popular a nivel mundial, esto debido a su talento artístico (también es modelo y diseñadora) y a sus seguidores, quienes además de seguir e impulsar el trabajo de la nacida en Londres, también son capaces de hacer cualquier cosa por estar cerca de ella.

Esto quedó evidenciado durante la visita de la cantante a la Ciudad de México para grabar un comercial de la campaña del perfume Libre, de Yve Saint Laurent (YSL) Beauty, del cual es la imagen oficial, pues tras esta labor, que tuvo lugar en el Proyecto Público Prim, en la Colonia Juárez, una fan que la esperaba a la salida del recinto se le abalanzó.

Feliz de estar de vuelta en el set para la nueva campaña de Libre, con el equipo de YSL Beauty", fue el mensaje en Instagram que despertó la emoción de los seguidores nacionales de Dua, quienes de inmediato analizaron las fotos que añadió a la publicación para dar con el lugar de la filmación.

Varios seguidores de Dua Lipa ubicaron el sitio, donde anualmente se realiza la feria de arte contemporáneo Salón Acme, y acudieron con la esperanza de ver a la celebridad.

Pero la conglomeración de fans motivó a que, tras la grabación, la cantante tuviera que salir rápidamente a su vehículo, sin la posibilidad de convivir tranquilamente con los presentes. Aunque la emoción desbordada provocó que una joven rompiera el cerco de seguridad de Lipa y, en su afán de estar cerca de ella, terminara empujándola. Ante esto, Dua Lipa se metió rápidamente a una camioneta.

Tras esta acción, que duró pocos segundos y fue captada en video, muchos seguidores de la intérprete de "Break My Heart" manifestaron su preocupación en redes sociales por una posible molestia de la famosa con el público mexicano. "No todos somos así. A lo que he leído, atacan a todos los fans mexicanos por lo que pasó y no debe ser así, fue un error de la chica hacer eso, pero no fue error de todos", escribió la cuenta @dua1ipaa.

Pero al parecer la artista de 25 años no tomó este hecho de forma grave, pues este domingo compartió una publicación en sus redes donde, además de mostrar fotografías de lo que comió en su visita a México - tacos -, escribió: "Ésta es mi lenta transición para convertirme en una blogger de comida".