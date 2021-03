Arcángel y Sech se unen para lanzar nuevo tema "Te acuerdas" / Telemetro

San Juan, 19 mar (EFE).- El puertorriqueño Arcángel y el panameño Sech, dos de las máximas estrellas del género urbano latino, lanzaron este viernes "Te acuerdas", su tercera colaboración después de "Sigues con él" y "Amantes y amigos".

"Siempre es divertido crear junto a Sech. Me lo disfruto mucho. En esta ocasión, les traemos #TeAcuerdas. Las Maravillas, once again. Disponible ya. #42 Mariano Rivera, soy el final celestial. Fiummmm", expresó Arcángel en su cuenta de Instagram adjunto con un extracto del vídeo musical de "Te acuerdas".

Siendo una producción que une a dos de las potencias creativas actuales más prominentes del género, esta canción es definida por los pegajosos ritmos del reguetón puro y acompañada por melodías sensuales e innovadoras.

El tema fue escrito en conjunto entre Arcángel y Sech, y producida por Cerebro, Dimelo Flow y BCA.

El video musical de la canción fue grabado en la ciudad de Miami (Florida, EE.UU.), producido por Wildhouse Pictures y dirigido por el director Squid.

Al igual que los temas anteriores, "Sigues con él" (2019) y "Amantes y amigos", este nuevo sencillo promete causar un gran impacto mundial y cautivar a todos sus seguidores.

"Sigues con él" fue certificado 8 veces multi-platino por la Asociación de la Industria de la Grabación en el país (RIAA) y debutó número 1 en los listados de radio en Estados Unidos.

Además, se posicionó entre los primeros tres de "Hot Latin Songs" de Billboard y entró en los listados de todos los géneros "Billboard Global 200" y "Hot 100".

Mientras, "Amantes y Amigos" (2020) se convirtió en tendencia global, posicionándose también en los listados de "Hot Latin Songs" y "Latin Airplay" de Billboard.

"Te acuerdas", por su parte, es el trabajo musical más reciente de Arcángel desde que el 16 de octubre pasado, lanzó su nuevo álbum, "Los Favoritos 2".

"Los Favoritos 2" es una secuela del primer volumen de compilaciones de intérpretes, y en el que aparecen 25 de ellos, liderados por Ozuna, el dúo de Wisin y Yandel y Romeo Santos.

Farruko, Randy, De La Ghetto, Maluma, Justin Quiles, Jhay Cortez, Cosculluela, Sech, Myke Towers, Yaga, Mackie, Ñengo Flow, Darell, Brytiago, Alex Rose, Brray, Cauty, El Alfa, Eladio Carrión, el dúo de Gigolo y La Exce y Rauw Alejandro completan los "favoritos" invitados del álbum, de 18 temas.

En entrevista con Efe en aquel entonces, Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, dijo que la fecha preliminar para lanzar "Los Favoritos 2" era para el 2016, un año después de publicar el volumen inicial y cuando aún estaba firmado por el productor puertorriqueño Raphy Pina, de Pina Records.