Bruno Mars responde a quienes lo acusan de apropiación cultural

El pasado viernes el cantante estadounidense Bruno Mars comentó las constantes acusaciones de apropiación cultural que ha recibido en toda su trayectoria en la música.

Durante una entrevista en el programa radial The breakfast club, Charlamagne Tha God, uno de los presentadores, le preguntó al intérprete de “Uptown funk” qué le diría a la gente que lo acusa de ser un apropiador cultural.

Mars, que cuenta con ascendencia puertorriqueña, aseguró que siempre resalta sus influencias musicales en todas las declaraciones que realiza en medios de comunicación.

“Yo les diría: no puedes mirar una entrevista, no puedes encontrar una entrevista en la que no estoy hablando de los artistas que me han precedido”, indicó.

Asimismo, el intérprete, que liberó su último tema junto a Anderson .Paak el viernes 5 de marzo, hizo un listado de sus principales referentes que lo impulsaron a entrar al mundo de la música.

“Y la única razón por la que estoy aquí es por James Brown, es por Prince, Michael (Jackson). Estoy creciendo de niño viendo a Bobby Brown diciendo: ‘Está bien, si eso es lo que se necesita para lograrlo, entonces tengo que aprender a correr, tengo que aprender cómo hacer la caminata lunar’. Eso es todo. Y esta música viene del amor, y si no puedes escuchar eso, entonces no sé qué decirte”, añadió.

Por último, el compositor de “Locked out of heaven” espera que, al igual que su caso, su trabajo pueda servir como punto de partida para nuevos artistas.

“¿Qué sentido tiene si nosotros, como músicos, no podemos aprender de los chicos que vinieron antes que nosotros? ¿Por qué lo hicieron? Espero que más adelante en el camino haya una banda que tome lo que hicimos, lo cambie, lo vuelva loco y le dé su propio giro, porque si no lo hacen, ¿cuál era el punto de que hiciéramos esto?”, finalizó Mars.