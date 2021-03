Los Tigres del Norte podrían sacar narcocorrido sobre Emma Coronel / Twitter

Luego de que el pasado 22 de febrero Emma Coronel fuera arrestada en Virginia, Estados Unidos, la agrupación mexicana Los Tigres del Norte mencionó que probablemente podrían sacar una canción en honor a la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo a las declaraciones realizadas en una entrevista en el programa Primer Impacto, de la cadena Univisión, al ser cuestionados sobre la posibilidad de escribir y grabar una canción de Coronel, respondieron que no le cierran la puerta.

“Las historias se cantan de diferentes personajes, puede ser que nos interese algo así, pero dejemos a las autoridades, que ellos sean los que den la última palabra”, aseguró Jorge Hernández, integrante del grupo.

Los Jefes de jefes se han caracterizado por su carrera musical, la cual ya cuenta con más de 50 años, y también por colocar en el gusto de mucha gente los conocidos narcocorridos, aquellas historias sobre narcotraficantes y hechos relacionados con esta actividad ilícita a través de sus voces e instrumentos.

Aunque los corridos ya se escuchaban desde la época de la Revolución Mexicana, fue en los años 70 cuando tuvieron un boom entre la población mexicana. Sin embargo, años más tarde, con el crecimiento del narcotráfico en América Latina y en México, comenzaron a surgir relatos sobre los personajes que protagonizan este delito. Por ello, Los Tigres del Norte se volvieron los pioneros en contarlas a través de los narcocorridos y llevarlas a la cúspide del gusto del escucha mexicano.

Aunque fue “El Pablote”, canción compuesta por José Rosales, el primer narcocorrido registrado. Fue grabado en El Paso, Texas, el 8 de septiembre de 1931, y relata la historia de cómo muere Pablo González en un cabaret a las tres de la mañana del sábado 11 de octubre de 1930. Tres años después, en 1934, el mismo autor habría hecho un segundo corrido titulado “El nuevo corrido del Pablote”.

Este interés por la narco cultura en la música ha desatado polémica entre las personas, pues mientras algunos relacionan los corrido con una forma de expresar las historias de los delincuentes, otras piensan que es una apología a las sangrientas batallas y muertes, por lo que prefieren no escucharlas y hasta censurarlas.

Por ejemplo, por decreto, el ex gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez decidió que durante su gestión (2006-2010), en su tierra no se podían interpretar ni difundir narcocorridos en bares, cantinas ni ningún otro tipo de establecimiento. Férreamente apoyado por el expresidente, Felipe Calderón (2006-2012) la polémica no se hizo esperar.

Asimismo, han sido los propios narcotraficantes quienes han expresado la idea de contar con un corrido que los mantenga vivos, pues las autoridades están detrás de ellos, por lo que sus vidas corren peligro y no saben cuánto tiempo más tienen.

Sobre este tema, en una entrevista realizada por Infobae México a la doctora Ainhoa Vásquez Mejías, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos, se expresó que un narcocorrido “es una forma de sobrevivir.

Los narcos están expuestos, cada minuto, a morir violentamente. Necesitan asegurar la inmortalidad, por eso las tumbas de súper lujo, por eso los narcocorridos. Es una forma de aferrarse a la vida, la ilusión de que van a sobrevivir aunque sea de esa manera”.

Es por todos estos factores que Los Tigres del Norte han pensando en la idea del narcocorrido hacia Emma Coronel, pues en las últimas semanas destacó su imagen y presencia en los medios por todas las acciones que han salido a la luz luego de su captura.

Entre ellas están sus malos momentos en la cárcel, las cartas que se escribía con “El Chapo” Guzmán, su relación con “El Licenciado” y finalmente las implicaciones negativas que su participación con las autoridades estadounidenses tendrían hacia el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones que más han generado terror en México.