Mon Laferte y La Arrolladora Banda interpretan "Se Me Va A Quemar El Corazón"

Con el pasar del tiempo Mon Laferte confirma que es la chilena más mexicana, su incursión en el regional mexicano ha sido una gran sorpresa para todos los seguidores de la cantante, pues su voz e interpretación se armoniza perfectamente con los instrumentos del género.

Después del gran éxito que significó su más reciente publicación “Se Me Va Quemar el Corazón”, ahora la sudamericana nos pone a cantar y a tomar tequila con su colaboración junto a La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho.

Las interpretaciones de Esaul, vocalista de la agrupación sinaloense, y Mon Laferte hacen que la canción de desamor llegue directo al corazón.

“Se me va a quemar el corazón. Se me va a reventar la piel. De la poca voluntad. De lo débil pa’ olvidar. De esa tarde de motel. Se me desafina el alma. Se me aprieta aquí dentro. Mátenme las ganas. Quiero del amor..desaprender”, se escucha cantar en los primeros versos.

Además de la nueva melodía Mon Laferte y La Arrolladora estrenaron un nuevo video musical. El cual a tan solo 14 horas de su estreno rebasó las 100 mil reproducciones y se colocó en la octava posición de tendencias en YouTube México.

Este dueto fue muy bien recibido por los fanáticos de la cantante chilena, quienes aplauden la valentía de la cantante por entrar a este género.

“Mon ha hecho blues, rock, mambo, trap, ska, bolero, reggae, balada, pop, reggaeton, tango, metal, salsa, cumbia, ranchera, norteña nombreeeee un chingo de géneros, nunca había visto un cantante así de versátil, quedara en la historia, amo”, “primera canción de banda que reproduzco en mi vida y es porque te amo, les quedó chingona!”, “la acabo de escuchar y sinceramente, tu voz con todo tipo de tono y ritmo queda perfecto, no se si amo mas tu voz, tu musica o tu”, son algunos de los comentarios que se leen.