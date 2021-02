Foto:¿Se operó? Madonna reaparece con la cara 'desfigurada'/ Referencia

No es un secreto que muchas famosas se han hecho algunos arreglos en el rostro y muchas otras recurren a una cirugía estética , una de las que no duda en acudir a estos tratamientos es Madonna , quien a sus 62 años luce espectacular, sin embargo, recientemente sorprendió a sus fans con un radical cambio.

Lee también: Nominados al Latin American Music Awards 2021 se anunciarán en marzo

Fue a través de Instagram que la intérprete de “Sorry” publicó un video que dejó a sus seguidores un tanto sorprendidos, esto por la forma en que se ve su rostro , ya que al verlo por primera vez parece que Madonna se hizo una operación en su rostro que no resultó a bien.

La cantante dirigió unas palabras a sus fans, quienes reaccionaron al video en donde Madonna no solo luce un rostro diferente , sino que también la voz .

"Hola a todos, ¿Cómo están? Ha pasado tiempo sin tener comunicación directa con mis fans y seguidores y ¿saben?, hoy me tomé el tiempo para preocuparme por mi apariencia. Mi pelo está mal peinado y creo que tal vez me he puesto demasiada sombra de ojos rosa", comentó la cantante.

Hay que destacar que en dicho video Madonna luce un maquillaje marcado y unas cejas mucho más pronunciadas, por lo que el cambio en su rostro es notorio a primera vista, sin embargo, la cantante no se sometió a ninguna cirugía estético, simplemente se trata de un filtro.

Cambios de look

"La iluminación no es muy buena y no tengo tiempo. para verme bonita o para ponerme un atuendo bonito, solo tengo que concentrarme en el trabajo. Realmente los amo y los extraño a todos, estoy trabajando muy duro para hacer algo fantástico para ustedes, está bien, así que prepárense para Madame X. Hasta la vista", mencionó.

En los últimos meses Madonna ha cautivado con los cambios de look que se ha realizado, hace un tiempo se atrevió a pintar su cabello con un tono rosa, lo cual cautivó a sus fans y recientemente sorprendió al revelar que se había hecho su primer tatuaje, el cual tiene un significado muy importante ya que son las iniciales de los nombres de sus hijos.