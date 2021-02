Vicente Fernández reaparece en redes sociales

Foto:v/ Referencia

Luego de los señalamientos de acoso sexual a dos mujeres, debido a tocamientos que realizó sin consentimiento y que se exponen en varias fotografías, el cantante Vicente Fernández reapareció el día de su cumpleaños para presentar un adelanto de su próximo material discográfico.

El cantante mexicano usó su cuenta personal de Instagram para interpretar una de sus últimas producciones, esto luego de haber sido acusado por una mujer, luego de que le tocara el busto a la joven, así como de abusar sexualmente de la cantante Lupita Castro

"Estoy aquí para cantarles un pedacito de esta canción que va a salir pronto, un pedacito", dijo el también llamado 'Charro de Huentitán' en sus redes sociales.

El cantante interpretó el tema El caballo de mi padre, el cual guarda una relación con su familiar que le dejó una herencia tras morir. Este audio fue estrenado a finales del año pasado.

Durante la grabación de su Instagram, el cantante se ve rígido, con la mirada seria y cantando desde un sillón en lo que parece ser uno de los ranchos en donde el cantante mexicano habita; sin embargo, el video dura poco menos de dos minutos.

El video cuenta con más de 200 mil reproducciones y en donde se lee "Felicidades, Vicente Fernández" y también alcanzó los más de 60 mil me gusta en apenas un par de horas.

En entrevista con Chisme en Vivo, Lupita Castro aseguró que luego de que Vicente Fernández abusara sexualmente de ella, tuvo que acceder a tener una relación sentimental con él, pues tenía miedo. Además, según contó, sintió que ya no valía como mujer.

“Después de que pasó eso, pensé en quedarme con él, porque pensé nadie me va a querer, ya está usada. Pensaba quedarme con él, pero no por el dinero o la fama sino porque pensé que ya no valía como mujer”, indicó la famosa.

Relación sentimental

Asimismo, remarcó que si no habló en su momento fue porque tenía miedo de que su padre muriera debido a un problema de salud que tenía o bien que lo encarcelaran si le llegaba a hacer algo a Vicente Fernández. ¿Cómo fue que terminó su relación con él?

Lupita Castro informó que terminó su relación con Vicente Fernández, luego de que lo descubriera con otra mujer. Aseguró que ella no quería ser como Cuquita –actual esposa de don Chente y madre de Alejandro Fernández