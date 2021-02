Foto:Luis Fonsi y Rauw Alejandro anuncia su primera colaboración "Vacío"/ Referencia

En medio de los ensayos para los Premios Lo Nuestro 2021 y llenos de expectativas sobre un año que anticipan “explosivo” para la música, los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Rauw Alejandro presentaron a EFE el tema “Vacío”, una canción inspirada en “A puro dolor”, uno de los mayores éxitos del año 2000.

“Estaba en mi casa como compongo siempre, con mi guitarra, y me di cuenta de que los acordes sonaban demasiado como ‘A puro dolor’. Traté de irme por otro lado, pero siempre regresaba al mismo lugar. Al final me entregué y decidí que en vez de pelear con lo que estaba saliendo debía incorporarlo”, contó Fonsi sobre el proceso creativo de la canción, que es el primer sencillo de su próximo disco.

“El compositor de 'A puro dolor', Omar Alfano, es un gran amigo y lo llamé de inmediato”, recordó el artista, quien recibió la luz verde y en conjunto con sus productores de los últimos años, los colombianos Andrés Saavedra y Mauricio Rengifo, creó la columna vertebral de la canción.

“Le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el flow. Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó”, reveló Fonsi.

A su lado estaba el artista urbano, que se caracteriza por inyectarle romance y hip-hop a su reguetón y su trap.

Genios de la música

“Vacío” es la segunda gran colaboración de Rauw Alejandro en tres semanas. A finales de enero lanzó “Baila conmigo” con Selena Gómez.

Para él, lo que le ha llamado la atención a “genios de la música, como este señor —dijo apuntando a Fonsi— es que me esfuerzo en hacer sentir al público que estoy ahí con ellos. Siempre quiero que la gente diga ‘Rauw me entiende. Sabe lo que estoy sintiendo’”.

Los artistas estrenarán “Vacío” el jueves en la entrega de los Premios Lo Nuestro 2021 en la ciudad estadounidense de Miami (Estados Unidos).