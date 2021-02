Dalex Celebra el Día del Amor y la Amistad con un concierto virtual / Narváez Comunications

El artista en ascenso del género urbano, Dalex, se prepara para tener una velada romántica junto a toda su fanaticada.

Como parte de la celebración del Día de San Valentín, el cantautor puertorriqueño ofrecerá un concierto virtual en vivo a través de su página oficial de Facebook.

Durante la transmisión, el artista estará interpretando algunos de sus éxitos en versión acústica para que sea una velada especial para todo su público.

De igual forma, presentará un teaser del próximo sencillo que estará lanzando durante el mes de marzo, “Feeling”. Definitivamente, es un año que viene cargado con muchas sorpresas y Dalex quiere compartirlas con todo el público que lo ha apoyado desde sus inicios.

Uno de los artistas latinos más populares e influyentes del género urbano, Dalex, además de llevar su pasión por la música, tiene un compromiso social de educar y crear conciencia sobre distintas temáticas desde su música, así lo ha hecho con su reciente sencillo “+Linda”, un tema de empoderamiento para las mujeres.

El artista se dio a conocer mundialmente con su hit GLOBAL “Pa’ Mi”, que superó récords de visitas y reproducciones en las plataformas de música digitales. A medida de que el mundo se daba cuenta del talento del cantautor, Dalex lanzaría su primer álbum "Climaxxx", que no solo se colocó en el Top 25 de los "Mejores Álbumes LatinX del Año" de la Revista Vibe y se certificó Platino, si no que "Pa' Mi (Remix)" se convirtió en la “Canción que Necesitas Conocer” ("Song You Need to Know") de la revista Rolling Stone y Billboard lo nombraría como “Artista en Ascenso” latino.

El artista, además, ha recibido 5 nominaciones a los “Premios Tu Música Urbano” y actualmente está nominado a “Premio Lo Nuestro”.

Este sábado, 13 de febrero de 2021 se llevará acabo el concierto a las 7:00PM ET, en vivo a través de la Página Oficial de Facebook de Dalex.