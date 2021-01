¿Ya conocés el "reggaetón de La Mona de Granada"? Escuchalo

Foto: Clip del "reggaetón de La Mona" / Cortesía

Si en algo nos caracterizamos los nicaragüenses es en ser creativos, o a como decimos aquí, somos expertos en "rebanar". Lo último que se vio en este sentido fue con La Mona, un supuesto ende paranormal que aterrorizó a varias familias en Granada.

El cuento de La Mona existe como parte de la idiosincrasia de los nicaragüenses, pero en los recientes días se volvió el tema de la cena, del almuerzo y del desayuno para la mayoría de hogares, ya que su "aparición" se regó como pólvora en las redes sociales.

Por si has estado debajo de una piedra y no te has dado cuenta de nada de esto, lo explicamos balazo (rápido): Habitantes del Reparto El Domingazo en Granada aseguraban que tenían ya días que algo llegaba al techo de sus viviendas y tiraba piedras, a lo que adujeron (quien sabe porqué) que era la tal Mona Bruja.

La cacería

El alboroto en redes sociales se hizo tan grande que ya muchos decían que iban a prepararse para ir a cazar a La Mona, la cual habían "captado en video" en unos árboles (como siempre, el video es borroso y no se ve nada).

Pasaron unos días y al final todo se resolvió, el gran misterio paranormal no era más que un joven que cual fuese su razón andaba tirando piedras a las casas, quien ya fue capturado por autoridades del orden.

La "rola" del momento

Todo esto nos lleva al punto de esta nota web, y es que con esa gran imaginación y la fascinación que tienen varios nicas por la música urbana, sacaron un "remix" de La Mona, el cual te mostramos a continuación para que también te pongas "en onda".

Vos dale play. No tengás miedo, al final te va a gustar.