"Girl Like Me" de Shakira alcanza los 200 millones de visitas en YouTube / - Wikipedia

A finales del 2020, la cantante colombiana, Shakira sorprendió a todos sus seguidores con una de las colaboraciones más esperadas dentro de la industria, y es que se unía a la exitosa banda Black Eyed Peas, para juntas crean el gran éxito que es hoy en día “Girl like me”.

La popular canción de Shakira junto a BEP, se convirtió en todo un fenómeno mundial, ya que a un mes y medio de lanzado el tema musical, en la plataforma de streaming, Youtube, ya cuenta con 200 millones de visitas ¡Realmente ha batido un gran récord en cuanto al tiempo!

Como es costumbre en la pareja de Gerard Piqué, siempre recurre a las redes sociales para celebrar y agradecer a sus más de 70 millones de followers en la red social de la camarita, sobre los logros obtenidos, por lo cual hace algunas horas atrás recurrió a ella para compartir su felicidad.

Seguido de un video donde podemos ver un fragmento del videoclip de unos de sus grandes y prometedores éxitos, la hermosa bailarina escribió: “Shak’s “Girl Like Me” video with @BEP has hit 200m views on @YouTube! #LINKINBIO El video de “Girl Like Me” con los @bep ya tiene 200 millones de reproducciones en Youtube!”.

Te puede interesar: Los Billboard Music Awards 2021 ya tienen fecha para el evento

shakira-record girl like me

Al unísono, comenzó a recibir millones de felicitaciones por los logros obtenidos, sin dudarlo, Shakira es una de las grandes celebridades que ha creado un legado lleno de grandes éxitos, quien además es seguida por público de todas las edades, ya que recordemos que su carrera dentro de la industria comenzó en el año 1990.

Si aún no has visto el video completo de su última canción, en MAGA te recomendamos que lo hagas, realmente te asombraras de la increíble habilidad de la cantante de “Waka Waka” como una skater profesional, ya que además del talento por la música también es muy buena para los deportes extremos, también la hemos visto realizando surf en diferentes oportunidades.