¡Se puso al brinco! Anuel AA responde a los que lo critican / Vinilo Negro

Así como presume Los dioses, su nuevo proyecto musical junto a Ozuna, Anuel AA no tiene reparo en hablar abiertamente sobre los errores que ha cometido en su vida y también alza la voz para dejar muy claro a sus detractores quién es el personaje se esconde detrás de las costosas joyas que siempre presume.

¿Qué le diría el Anuel de ahora al Anuel que vivió en el caserío?

Yo le diría que siguiera en el mismo plan, por más que hice y deshice y pasé por tanto sufrimiento, siento que eso me ha convertido en el hombre que soy yo.

El plan de Dios es perfecto, yo creo mucho en Dios y siento que si no hubiera pasado por eso, no estuviera aquí y no tuviera tanta sabiduría. Tal vez ahora que tengo dinero estaría cometiendo errores tontos. Yo le diría que siga haciendo lo que está haciendo pero que no se quite [la idea de] la música y que se cuide mucho y que comparta mucho con la familia porque antes yo estaba tan enredado en la calle que no pasaba tiempo con mi familia.

Que valore a su familia y que comparta con su hijo. Sabiendo que se va a ir preso e diría que comparta mucho con su hijo y que comparta con su familia.

Muchos errores que cometí, lo dejaría que los cometa para que sea al hombre que soy yo, pero hay muchos errores que hicieron mucho daño, por más que aprendía de ellos, no se recuperó nada.

¿A qué errores te refieres?

Mezclar a muchas amistades con mi familia, fue un error bastante grande. A mi mamá no le hacía falta ese dolor de cabeza, ese estrés.

Cuando Anuel deja las joyas a un lado, ¿cómo eres en realidad?

Yo soy el hombre más imperfecto que existe en este mundo, pero además lo digo desde el fondo de mi corazón. Soy bien fuerte, soy un salvaje, pero tengo un corazón que no le cabe a mucha gente en el pecho, por mi familia y la gente que amo yo me muero, entrego todo con tal de salvarlos. Yo soy una persona que se sacrifica, mi hermano está preso, y yo le diría que si pudiera yo haría lo que fuera para que estuviera libre.

Soy claro, los colombianos dicen que soy creído, pero no es que sea creído, yo solo confío en mí y creo en mí. He logrado tantas cosas en la vida que me he propuesto que no es que sea creído, es que sé quien soy y sé lo que yo doy. Creo en mí, soy el mejor. Y si en mi corazón sintiera que no soy el mejor, me mataría sacrificándome y trabajando para lograr serlo.

¿Te faltaría trabajar con alguien más?

No tengo un sueño de grabar con alguien. Con los que he querido grabar lo he logrado. Mi sueño es solo seguir creciendo, ser mejor artista. Me gustaría hacer un tema ella y yo solos con Cardi B.