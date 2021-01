Foto:“Se me va a quemar el corazón” Nuevo material discográfico de Mon Laferte / Referencia

El 2021 acaba de iniciar para Mon Laferte. Y es que este 21 de enero, la artista chilena lanzó “Se me va a quemar el corazón”, tema con el que empieza una serie de proyectos para este año y que pone a gozar a sus seguidores con la crudeza del desamor.

Actualmente residente en México, la cantautora continúa alimentándose artísticamente de este país y el resultado se ve reflejado en este último sencillo, con frases que beben del melodrama como: “Mátenme las ganas, quiero del amor desaprender”.

“Es una canción muy mexicana, de guitarra y voz”, dijo al respecto Laferte. “Habla de una ruptura amorosa que es dolorosa por los momentos que vivieron, pero al darse cuenta que era una relación que no tenía un por qué, ella se despide con la cabeza en alto”, explicó.

“Se me va a quemar el corazón”, el primer adelanto del próximo material discográfico de Mon Laferte, viene acompañada de un lyric video, aunque pronto sus fanáticos podrán disfrutar del videoclip realizado para este corte musical.

Mon Laferte prepara su próximo disco para el 2021, en el que se adentra en la música de México, el país en el que vive desde hace trece años y por cuyos artistas siente gran admiración, explicó en octubre de 2020 durante una conferencia virtual.

"Después de tantos años estoy presentando mi primer disco del folclore mexicano, el álbum viene en ese sentido, aunque no necesariamente todo con mariachi, también hay banda del norte, banda del sur porque me llama mucho la atención y muchos otros sonidos", explicó la cantante chilena.

Nuevo disco

Otra característica especial de este nuevo disco de Laferte es que primero escribió las letras y después añadió la música, un procedimiento que suele realizar a la inversa y que le sirvió para revisar sus anotaciones de dos años atrás.

"Tenía dos años escribiendo notas en una libretita de estos pensamientos, sentimientos, poemas de dos años. Entonces en plena pandemia me sentaba con mi vinito o mi mezcalito y me ponía a leer. Podía ser tortuoso mirar hacia atrás pero ha sido un disco diferente. Siempre compongo primero la música y luego la letra y ahora fue al revés y me pareció que la mejor manera de contar estas historias era con el folclor mexicano", relató Mon Laferte.