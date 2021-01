Adele está eliminando videos de YouTube ¿porqué? / Vanitatis

La cantante está preprarando la llegada del suceso de "25", tras mas de 5 años sin lanzar un disco Adele ha dejado en claro que este 2021 marcaría su tan esperado regreso a la música y parece que está preparando el terreno para sorprender a sus fans con todo.

Ahora, la artista ha quitado algunos de sus clips como "Rolling In The Depp" y "Someone Like You" de YouTube, lo cual ha generado expectativa entre sus fans.

Actualmente, si buscas dichas canciones en el canal oficial de la cantante británica te aparecerá un letrero que indica que los videos fueron bajados por el mismo usuario que le subió, lo cual que indica que ella y su equipo fueron quienes quitaron las canciones.

Adele aún no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores más fervientes aseguran que se trata de una estrategia publicitaria para su próximo disco.

🔴 AHORA EN YOUTUBE | Los videoclips de ‘Rolling in the deep’ y ‘Someone like you’ fueron ocultos del canal principal de Adele. pic.twitter.com/6NWQiZ3dk3 — Adele Argentina (@FansclubAdeleAr) January 16, 2021

¿Cuándo se estrenará el nuevo disco de Adele?

La cantante británica no ha dado una fecha exacta de su próximo lanzamiento. Sin embargo, su amigo, Alan Carr reveló en entrevista para Grazia UK que el nuevo trabajo de Adele será revelando el próximo mes de febrero, aunque aún nada es oficial.

Lo que Alan Carr sí confirmó sin pelos en la lengua es que el nuevo disco de Adele es increíble, algo que seguramente sus fans disfrutarán mucho.

"Alucinante. Se lo dije a ella. Esa voz es como la de un viejo amigo. Porque hay algunas canciones en las listas que suenan un poco como ella pero después la escuchas y dices 'Oh no, Adele es única. Solo hay una Adele'", concluyó.

La artista de 32 años lleva trabajando en este nuevo álbum desde el 2019 y tras 5 años del estreno de su último lanzamiento busca que su cuarto trabajo de estudio mantenga la calidad que tanto le ha caracterizado.