Danna Paola lucha contra el machismo con "Calla tú"

La cantante Danna Paola decidió hablar sobre la violencia de género que ha vivido y de la cual hace referencia en el tema "Calla tú", de su nuevo disco llamado "K. O."

En una entrevista para el programa "Sale el sol", y a la luz de los acontecimientos que han rodeado a su ex novio, el actor Eleazar Gómez, ella fue cuestionada sobre si alguna vez había vivido una situación de violencia. Informador. mx

Aseveró que era un tema sobre el que deseaba hablar desde hacía tiempo, pues ella ha vivido violencia. No obstante, la cantante no mencionó a su expareja por nombre.

"Creo que es un tema que necesitaba escribir sobre esta situación, yo estaba en Madrid, estaba viviendo en Madrid desde el 2018, antes justo del 8M, y la primera marcha feminista del 8M a la que fui fue en Madrid. Tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente".

Por otra parte, la estrella de "Élite" explicó que dentro de su ambiente laboral sí ha tenido malas experiencias en donde no han querido escucharla.

"Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’", aseveró la también actriz al programa de televisión donde dio a conocer su disco.