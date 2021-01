Karol Sevilla estrena su nuevo single “Tus besos” /

La cuarentena le vino muy bien a Karol Sevilla para saber qué es lo que quería hacer con su carrera: si cantar, bailar o actuar. "Estaba medio mareadona", confiesa.

Después de vivir el éxito que trajo a su vida haber protagonizado la serie juvenil de Disney "Soy Luna" cuando apenas tenía 15 años, hoy, que ya está en los 21, comparte que la exposición que le dio ese personaje la llevó a ya no salir de su casa porque si algo quería era su soledad. Informador. mx

"Fue una etapa difícil. Yo no creía estar tan preparada para lo que se me vino con 'Soy Luna', tuve la oportunidad de recorrer muchos países, conocer mucha gente, ser conocida mundialmente, pero sí llegó un momento en que fue mucho", dice. "Cuando llegué a México, después de estar en Argentina viviendo cuatro años en hoteles, en otros países, llegar a mi país con mi gente y cultura fue complicado volverme a acostumbrar…, llegó un momento en que no salía de mi casa porque quería soledad, ya no quería estar en la calle con gente. Fue una etapa que tuve que aprender y también de crecimiento 100%, y fue cuando empezó todo lo de la cuarentena".

Para Karol, quien también participó en 2019 como juez del reality "Pequeños gigantes", una pieza importante en su camino profesional es su familia. "Mi mamá y mi hermano siempre han estado ahí para decirme: oye, estás muy arriba, bájale; de repente me vuelven a plantar los pies en la tierra, porque tanta exposición y a veces tanto halago de la gente puede hacer que empieces a volar de más, pero tengo a las personas correctas en mi vida, mi familia".

La cantante comparte que, aunque desde pequeña comenzó en la actuación, todavía no ha podido manejar la fama, de ahí que el confinamiento por el COVID-19 le haya ayudado. De este encierro sale en una nueva etapa, por ahora enfocada en la música con el lanzamiento de su sencillo "Tus besos", que ayer llegó a todas las plataformas digitales y cuyo género va del lado del urbano.