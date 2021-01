"El hombre más amado de la casa": Familia montaner está de luto

Foto: Lo describieron como el hombre más amado de la casa por todos/TN8

La familia del cantautor Ricardo Montaner se encuentra devastada tras la muerte por COVID-19 de un querido y cercano amigo que era considerado como un "segundo padre" por los hijos del artista venezolano.

"Se nos fue Roberto, (Ruper) para la familia... mi compañero de no menos de 1,000 parrillas en estos últimos casi 30 años... Copiloto en eso de criar a mis chamos", declaró adolorido el intérprete al publicar este miércoles una foto al lado del difunto y de su yerno, el también cantante Camilo.

"No hay alma en casa que no lo vaya a extrañar", prosiguió el laureado artista. "[Tuvo unos] meses muy duros, pero hoy logró liberarse del yugo de la COVID y partir al cielo de la tranquilidad... Dios está con él y él está con Dios".

"Mi Ruper. Mi segundo papá. El de la risa contagiosa y escandalosa se nos fue a estar con Dios", compartió en las redes Evaluna Montaner de Echeverry, la hija de Ricardo Montaner. "El que me cuidaba y el que me contaba todos los cuentos de su niñez. El hombre más amado de la casa por todos. El que nos cambió la vida. Estaré eternamente agradecida. Te vamos a extrañar, pero te vemos allá arriba. Al final del arcoíris".

"Se me rompió el corazón"

"Pa que sepan... Ruper fue la primera persona en escuchar [mi canción] "Vida de rico" y yo supe que era una buena canción cuando me di cuenta de que lo hacía bailar (…) declaró que iba a ser un éxito y me hizo prometer que la iba a sacar en el 2020 para poder bailarla a fin de año…", exclamó su marido, el cantautor colombiano Camilo, quien al parecer en poco tiempo le tomó gran cariño al fallecido. "¡¡Hoy se fue al cielo y a mí se me rompió el corazón en mil pedazos!!

"Ha sido difícil tratar de escribir un caption hablando de Ruper sin que mis lágrimas no me dejen ver lo que escribo", declararon por su parte Mau y Ricky, hijos de Montaner, en su respectivo homenaje a Ruper. "Ufff, doy gracias a Dios por Ruper!!".

Hasta el cierre de esta nota, Estados Unidos sumaba más de 21 millones de casos positivos de COVID-19 y 358,107 decesos por el coronavirus, según el contador oficial de la Universidad Johns Hopkins.