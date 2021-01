Ricky Martin recibirá un homenaje gracias a su labor filantrópica

We’re 2 weeks away from the @IntlPeaceHonors. Exciting musical performances by @OfficialSting, @CamiloMusica, @Montanerevaluna, @AlejandroSanz, & @LauraPausini! Special appearances from @EvaLongoria, @StephenCurry30, & @chefjoseandres! Register at: https://t.co/G319IjO8dP pic.twitter.com/JZuiunZ5ys