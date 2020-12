Shakira fue la cantante más buscada en Google en este 2020

Foto: Shakira en el Súper Bowl 2020.

Aunque el año 2020 fue inusual para el mundo entero, representó uno muy bueno para Shakira, quien acaparó los reflectores con su participación en el pasado Super Bowl, y lanzó éxitos musicales como su reciente tema, 'Girl Like Me', en colaboración con The Black Eyed Peas.

Es por eso que la artista colombiana se convirtió en la cantante más buscada en Google durante 2020 en Estados Unidos, según dio a conocer el famoso buscador.

De acuerdo al análisis que hace Google anualmente, los estados de Nuevo México, Florida, Texas, Massachusetts y Wyoming, fueron los que más consultas hicieron sobre la intérprete.

Además, entre los temas relacionados se buscó 'medio tiempo', 'I Like It' y 'I Like It Like That', estas últimas por una de las canciones que interpretó en el show del Super Bowl.



Respecto a las búsquedas en inglés, destacó la consulta con las palabras 'Shakira Tongue', gracias a su movimiento de lengua que realizó frente a la cámara.

Fue así como, gracias a su participación en el famoso evento deportivo, Shakira se posicionó por encima de artista como Adele, Doja Cat y hasta la propia Jennifer Lopez.

Por si fuera poco, tras su espectáculo del medio tiempo, la cantante de 43 años logró que las reproducciones de su música en Spotify crecieran un 230 por ciento.

Una vez que el Super Bowl quedó atrás, las búsquedas sobre Shakira disminuyeron un poco en Google, hasta que en la semana del 6 al 12 de septiembre volvió a registrarse un pico, debido a que la intérprete compartió una fotografía en las redes sociales, en donde usó un bañador morado con tiras.

Cabe señalar que el reporte de Google solo llega hasta el 8 de diciembre, sin embargo, posiblemente las búsquedas sobre la esposa de Gerard Piqué aumentaron a partir del 6 de diciembre, luego de estrenar, con The Black Eyes Peas, el videoclip 'Girl like me', el cual ya acumula más de 43 millones de reproducciones en poco menos de una semana.

Incluso, el éxito de este tema musical es tal, que ya hasta surgió un challenge en TikTok, en donde varios fans de la intérprete colombiana imitan sus pasos y hasta su ajustada vestimenta con la que deja ver sus asombrosas curvas.

Fue la propia Shakira quien compartió en su cuenta de Instagram algunos videos de los usuarios realizando este reto viral, demostrando que 'Girl Like Me ' tuvo una excelente aceptación y podría convertirse en uno de los temas más escuchados.

Por último, hay que resaltar que Shakira culminó en la séptima posición del listado general de las personalidades más buscadas en Google, detrás de Joe Biden, que ocupa el primer lugar, Kim Jon Un, Kamala Harris, Jacob Blake, Ryan Newman y Tom Hanks.