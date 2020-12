Un arbitraje decidirá si HBO indemniza a la familia de Michael Jackson

Foto: Referencia

Un tribunal de apelaciones falló que un arbitraje decidirá sobre la demanda interpuesta por los herederos del cantante Michael Jackson contra HBO por el polémico documental "Leaving Neverland", que explora las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante.

Los abogados del patrimonio del 'rey del pop' piden a HBO más de US$ 100 millones al acusar a la cadena de difamar sobre el artista, no incluir su versión de los hechos y romper un acuerdo de "no menosprecio" firmado entre el canal y el músico en 1992.

La denuncia se basa en un antiguo acuerdo que logró el canal para emitir "Michael Jackson Live in Bucharest: The Dangerous Tour", un concierto del artista cuyo contrato incluía una cláusula por la que la señal se comprometía a no hacer ningún tipo de comentarios o prácticas que pudieran "denigrar" a Michael Jackson o sus representantes.

En su defensa, HBO afirmó que esa cláusula es "irrelevante" para este caso y acusó a los herederos del cantante de querer silenciar a víctimas de abuso sexual, quienes contaron su versión en el documental "Leaving Neverland".

En su decisión, el tribunal reconoce que los argumentos del patrimonio de Jackson pueden ser "frívolos" pero consideran que evaluar el contrato y cada una de las partes corresponde al arbitraje.

"Las partes no discuten que el contrato de 1992 en cuestión fuera producto del mutuo consentimiento e incluyó una amplia disposición para el arbitraje", asegura.

Víctimas de abuso sexual

Por lo tanto, esa futura sesión decidirá si es oportuno el pago de US$ 100 millones por romper ese acuerdo, del que la cadena HBO afirma que terminó tras esa emisión concreta y que nunca aceptó un "veto" sobre lo que pudiera decir en el futuro.

Michael Jackson, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue señalado en diferentes ocasiones por presuntamente haber abusado de menores, algo que explora el documental "Leaving Neverland".

En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito. (EFE)