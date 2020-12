Revista Time nombra a BTS como artista del año/ Uno TV

NUEVA YORK (AP) — BTS ha tenido un año más que explosivo — como el título de su canción “Dynamite”. Se ha vuelto un fenómeno global mundial tal, que la revista Time nombró al grupo surcoreano artista del año del 2020.

La revista anunció el honor para el septeto de K-pop el jueves, horas antes de un especial que culminará con el nombramiento de la persona el año de Time.

La revista citó la enorme presencia mundial de BTS en medio de la pandemia, incluyendo la movilización de su enorme fanaticada para apoyar causas como Black Lives Matter. El grupo de chicos ha tenido una presencia contante en premiaciones recientes, interpretando su éxito No. 1 “Dynamite”. En noviembre, BTS recibió su primera nominación al Grammy.

“Hay momentos en los que todavía me sorprendo por todas las cosas increíbles que están pasando”, dijo el integrante de BTS Suga a Time en una entrevista publicada con el anuncio. “Pero luego me pregunto, ¿quién va a hacer esto si no nosotros?”

Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial de la Salud, felicitó a BTS por ser 'Artista del año' para la revista TIME.

“¡Felicitaciones, BTS, por ser nombrado 'Artista del año' en la revista TIME! Un reconocimiento muy merecido, pic.twitter.com/HpThmzebHp — 𝐁𝐓𝐒 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 (@btsxweverse_) December 14, 2020

Time también anunció el jueves que eligió al astro de los Lakers de Los Angeles LeBron James como su deportista del año.

Los finalistas a persona del año de Time, que se anunciarán en el especial de NBC a las 10 p.m. de Nueva York (0300 GMT), son: el presidente electo Joe Biden, el presidente Donald Trump, los trabajadores de salud, el doctor Anthony Fauci, y el movimiento por la justicia racial.