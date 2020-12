Artistas y amigos le desean a Arcángel una pronta recuperación / VidaModerna.com

Tras comunicar sobre su estado de salud, Arcángel recibió muchos comentarios en la última publicación de su cuenta de Instagram donde cuenta que, a sus 34 años, una posible enfermedad en el cerebro podría atentar contra su vida.

"He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo. ¡Agradecido infinitamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración! (HONOR, LEALTAD Y RESPETO)", se lee en su mensaje en Instagram

Por ese motivo, los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky comentaron que “Dios está en control”, ya que Arcángel mostró una imagen donde está a punto de realizarse una tomografía. Wisin también se animó a escribir un mensaje en el cual asegura que lo visitará.

“Hermano, Dios es real, voy a ti, hermano, falta mucho por hacer”, se lee. Prince Royce, Mike Bahía, Guaynaa y Mackie, del dúo Yaga y Mackie, pusieron emoticones de dos manos en oración, haciéndole saber que están rezando por su recuperación.

El panameño Sech, con quien Arcángel hizo la canción “Sigues con él” hace un año y este 2020 se unieron nuevamente para "Amantes y amigos", escribió: “Te amo bro, estoy orando siempre por ti”. El cantante Baby Rasta, quien también estuvo en la clínica hace un tiempo tras recibir tres impactos de bala, le envió un mensaje de apoyo.

“No te rindas, yo no conozco ese Arca débil, vamos pa’ cima tú sabes que para Dios no hay nada imposible. No pierda la fe. Dios te bendiga y a la familia”, aseguró. Otro de los artistas que se unió en oración fue el freestyler venezolano McKlopedia.

“Todo el amor infinito penetre las células de tu cuerpo, todo el amor infinito fortalezca tu espíritu, todo el amor infinito transmute tu mente para siempre, amén”, se puede leer.

“Fuerza bro, tú eres un guerrero. ¡Dios tiene el poder!”, escribió Rauw Alejandro, y J Balvin, continuó: “Te amo con mi alma, hermano mío”.