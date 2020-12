Shakira lanzará nuevo tema y lo hace mostrando su cuerpazo

Shakira lanza nuevo tema y lo hace mostrando su cuerpazo / Twitter

La colombiana está de celebración gracias al estreno de "Girl Like Me", su nueva canción con el grupo Black Eye Peas, que se estrena este viernes 4 de diciembre.

El tema apunta maneras y promete convertirse en otro hit de su ya larga lista de éxitos. Además de un ritmito que se contagia al escuchar las primeras notas, cabe destacar la imagen con la que la artista lo promueve y ha provocado cortocircuitos.

No, no es una foto cualquiera. Es una que ha disparado el termómetro y la temperatura hasta llegar a su índice máximo. Con un look de lo más ochentero y un body que deja al descubierto gran parte de sus nalguitas, la colombiana demuestra, una vez más, que los 43 son los nuevos 20.

Solo ella es capaz de cantar, bailar, montar en monopatín y verse así de bien. Eso por no citar sus labores de madraza de Milan y Sasha, sus dos retoños de los que vive enamorada. Precisamente ellos son responsables de esa energía bonita que desprende la artista en cada una de sus apariciones.

Sus redes son un derroche de buen rollo y amor por la vida, el deporte y las causas nobles. Una actitud que se traduce en su música y temas como este con el que volverá a poner a bailar a todo el mundo.

La imagen que acaba de compartir en las redes sociales podría pertenecer a un nuevo y llamativo video en camino, de esos con los que ella suele sorprender. De momento, la foto, en la que cabe destacar su tipazo de infarto y un derrière en su sitio, sin la ley de la gravedad haciendo de las suyas, roza los dos millones de Likes en menos de 24 horas.

¿Quién más si no Shakira para conseguirlo? A apenas unas horas del esperado estreno, la intérprete de "La tortura", "Waka Waka" y "La bicicleta", entre otros temas, calienta motores para volver a regalar la mejor versión de sí misma como artista y como mujer.