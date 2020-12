Spotify resume en tu celular lo que más has escuchado este 2020 / Towla 24

Ha comenzado diciembre y empiezan los resúmenes del que será un año histórico. Porque a pesar de lo inmensamente horrible que está siendo por suerte este 2020 terminará, y podremos hacer un resumen musical que, sin duda, será un reflejo de lo que hemos sentido a lo largo de estos últimos doce meses.

Y Spotify otra cosa no, pero puntual a la cita con lo mejor del año lo es, y por eso ya tenemos todas las clasificaciones imaginables tanto en las aplicaciones para ordenador como móviles, aunque con sutiles diferencias.

Una de ellas es la posibilidad de ver ese tradicional Wrapped 2020 con aspecto de presentación animada, en vuestro navegador, y al que es posible acceder ahora mismo pulsando en este enlace.

En él vais a poder disfrutar de toda una serie de diapositivas donde la plataforma irá contando cosas como cuál es el artista más importante del año, que no es otro que Bad Bunny; o la canción más escuchada, que es "Blinding Lights" de The Weeknd; o los tres podcasts más reproducidos así como las típicas categorías por géneros que tanto nos atraen. No en vano, una cosa son los gustos de la generalidad de los millones de usuarios, y otra los nuestros.

Tu año 2020... en el móvil

Eso sí, a diferencia de lo que puedes consultar en nuestro navegador a través del enlace que tenés más arriba, lo que podes ver en la app de Spotify es sensiblemente distinto ya que os dará acceso a una especie de storie con lo mejor del año, donde es posible recordar lo que habéis escuchado más veces, al artista preferido o el número de descubrimientos de nuevos talentos que habéis experimentado. Incluso si podés consideraros unos pioneros de alguno de ellos por estar entre los 50.000 primeros que lo han escuchado.

Este resumen incluye algunos quiz muy divertidos con preguntas sobre a qué década pertenece la mayor parte de la música que has escuchado, o cuál es el artista al que habéis recurrido en más ocasiones.

Toda esta retahíla de datos los podés compartir de la forma que más os guste, a través de redes sociales o apps de mensajería, por aquello de presumir ante los demás de preferencias musicales.

Como siempre, al final de la storie que resumen del año podés almacenar todo ese listado de temas como un playlist más, para recordar cómo fue este 2020 de pandemia cuando queráis revivirlo dentro de un lustro o una década. ¿O mejor no?