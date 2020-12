Bad Bunny se corona en Spotify como el artista más escuchado del 2020 / Notimérica

Bad Bunny es el artista más escuchado del año en Spotify en España y en el mundo, el primero de habla hispana en conseguir este hito a nivel mundial, mientras que Omar Montes es el artista español más escuchado en el país y Aitana la artista femenina española más reproducida.

Spotify, la plataforma de audio en 'streaming', ha anunciado las canciones y artistas más escuchados de 2020, un año en que los más de 320 millones usuarios del servicio en encontrado en la música "una efectiva manera de permanecer juntos", como explica la plataforma en un comunicado.

El servicio de música cierra 2020 con un hito en su historia: por primera vez un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial, Bad Bunny, que acumula ya más de 8 mil 300 millones de escuchas en Spotify este año.

En segunda posición se encuentra el rapero estadunidense Drake, en tercera J Balvin, otro gran icono de la música urbana de habla hispana que se coloca en el ranking mundial. En cuarta posición se encuentra Juice WRLD, y en quinta, The Weeknd.

En el caso del 'Top 5' de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, Billie Eilish se coloca a la cabeza, revalidando su título por segundo año consecutivo, y su álbum 'When we all fall asleep where do we go' también ha conseguido posicionarse entre los álbumes más escuchados del año.

Le siguen Taylor Swift, quien lanzó en julio 'Folklore' y se ha convertido en el segundo álbum más reproducido de una artista femenina; Ariana Grande, quien lanzó 'Positions' en octubre y ocupa el tercer lugar; Dua Lipa en cuarto, y Halsey en quinto lugar. En el ranking de canciones más escuchadas de 2020 a nivel global, la más reproducida es 'Blinding Lights', de The Weeknd, que acumula más de mil 500 millones de escuchas.

En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran 'Dance Monkey', de Tones And I, y 'The Box', de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es 'Roses - Imanbek Remix', de SAINt JHN e Imanbek, seguida de 'Don't Start Now', de Dua Lipa.

"El español parece ser el idioma del año para los usuarios de Spotify", afirman desde la plataforma. El ranking de artistas más escuchados de 2020 en España lo copan artistas de habla hispana, siendo aquí también el uno Bad Bunny.

La compañía ha señalado que si bien desde hace casi una década en España "se escucha más música en español que en inglés", es la primera vez en la historia de Spotify que un artista de habla hispana "aparece no solo el número uno en España sino en el mundo".

Desde Spotify lo achacan al papel que juegan las listas de reproducción en la exportación musical, que "contribuyen a que los artistas traspasen las fronteras y conquisten nuevas audiencias". El segundo artista más escuchado en España es Anuel AA, y le siguen J Balvin, Ozuna y Myke Towers. En cuanto a las artistas femeninas más escuchadas por los usuarios en España en 2020, en el 'top 5' se encuentran Karol G, Aitana, Dua Lipa, Natti Natasha y Lola Indigo.

En el caso de los españoles más escuchados, Omar Montes, con su mezcla de sonido urbano con flamenco, es número uno en España este año. La 'playlist' de Spotify 'Flamenco + Flow' no ha parado de ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma este año, como aseguran desde la plataforma.

En el ranking de canciones más reproducidas en España, 'Tusa', de Karol G con Nicki Minaj, se ha convertido en la más escuchada.

En segundo lugar se encuentra 'Se iluminaba', de Fred De Palma y Ana Mena; 'La Jeepeta - Remix', de Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka; 'Caramelo', de Ozuna, y 'La Curiosidad', de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers. Este 'top' de canciones favoritas de los españoles se cierra con otros éxitos de música urbana: 'Mil Tequilas', del malagueño Chema Rivas, uno de los artistas revelación del año.

Le siguen 'Morado', de J Balvin; 'Safaera', de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow; 'Relación', de Sech, y 'Dance Monkey', de Tones And I.