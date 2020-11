Amanda Miguel y Diego Verdaguer se unen y lanzan nuevo tema / TVNotas

Los cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer han pasado por momentos complicados al pasar meses separados por la pandemia, pero demuestran su unión con una versión de “Happy Xmas (War is over)”, que refleja que siguen manteniendo su esencia.

“Yo para empezar tengo que estar enamorado. Busco la forma de seguir enamorado, si no estoy enamorado no puedo. (...) Siempre le digo a mi esposa que en la esencia de quien es uno, se puede lograr”, expresó Verdaguer en entrevista con Efe.

Un video muy casero que grabaron con sus teléfonos celulares y que recoge el reencuentro de la pareja, acompaña la versión de esta canción de John Lennon que tuvo tanta repercusión social en la década de 1970 y que ellos retoman con una intención similar.

Como anécdota, Verdaguer recordó que conoció a John Lennon y a su esposa, Yoko Ono, en un restaurante de Nueva York, algo que, dijo, no va a olvidar jamás. “Yo admiraba a John y Yoko, no a la pareja en sí, sino a lo que significaban como pareja. Yo podía entender cómo se amaban. A Amanda y a mí de alguna manera nos pasaba algo similar: nos unía la música”, indicó Verdaguer.

Además, el artista argentino consideró que era un buen momento para darle otro giro a esta canción que ya estuvo en un disco de Amanda Miguel hace más de 17 años y que ahora, con los cambios sociales y la pandemia mundial de coronavirus, toma otro significado.

“Más allá del mensaje, también nos da la posibilidad a nosotros de seguir estando ahí como familia. Es un ejemplo de que se puede hacer que acabe la guerra de palabras, de intenciones, de balas, de maldad y de mentiras. Nosotros creemos que el fundamento de la vida debe ser la ética individual”, consideró.

Callan rumores

El matrimonio no pasó por sus mejores momentos en esta cuarentena ya que tuvieron que estar siete meses separados físicamente y corrieron rumores de que no iba bien la relación.

Además, salieron a la luz problemas de pareja que tuvieron en el pasado, pero el padre y su hija, Ana Victoria, aseguraron que el matrimonio es fuerte y fruto de una decisión de mantener a la familia unida.

Te puede interesar: El salsero Gilberto Santa Rosa ofrece un concierto navideño en YouTube

Ana Victoria, quien también puso su voz en este lanzamiento, insistió en el importante mensaje de la canción, con la que la familia busca reflejar que si se supera este 2020, todo se puede superar.

“No hay nada más importante de esta canción que el expresar que estamos aquí como familia recondándoles que este año el mensaje de la navidad es particularmente más fuerte. Ha sido un año muy cabrón pero podemos con esto y más”, sentenció.

Ana Victoria explicó que siempre fue seguidora de The Beatles y que grabar de nuevo esta canción le hizo emocionarse “hasta las lágrimas”.

“Me conmoví muchísimo, hasta las lágrimas, cuando llega al punto climático de la canción al final. John recuerda lo simple que es vivir la vida y para mi el ‘statement’ de ‘war is over if you want’ (la guerra finaliza si tu quieres) es conmovedor hasta el fondo del alma”, contó Ana Victoria.