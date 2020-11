El día que Maradona estuvo con Queen en su concierto en Argentina

Una histórica fotografía de Queen y Diego Maradona previo al concierto de la banda en Argentina / ESPN

Diego Maradona falleció este 25 de noviembre a los 60 años. Sus anécdotas en el mundo jamás podrían contarse, pero quienes vivieron el concierto de Queen en Argentina guardan una de las mejores. En marzo de 1981, el astro del fútbol pasó un momento junto a la famosa banda británica e incluso, fue invitado al escenario por el propio Freddie Mercury.

En el estadio Vélez, Mercury salió frente a su emocionado público y empezó por presentar a una de las personalidades más legendarias del fútbol. Cabe destacar que, de acuerdo a las narraciones y fotografías de la fecha, el cantante llevaba una camiseta de la selección argentina.

“Quiero presentarles a un amigo de ustedes, estoy seguro que todos los conocen. ¡Maradona!”, exclamó el líder de Queen antes de que Diego Armando Maradona se mostrara ante la atenta mirada y vitoreo de los argentinos que vivieron una de las mejores noches de sus vidas.

Por ese entonces, con 21 años, el deportista ya era considerado un crack tras consagrarse como campeón del Mundial juvenil, en Japón (1979). Al caminar entre los integrantes de Queen, los cables e instrumentos, no dudó un segundo en tomar el micrófono para presentar una de los temas más cantados en la época.

“Quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz”, expresó el jugador argentino en ese entonces y agregó: “Ahora... ‘Otro muerde el polvo’ (traducción de Another one bites the dust)”. Entonces, comenzó la melodía del bajo para que el icónico artista, quien fallecería 10 años después, entonara las letras de la canción.

La foto de Queen y Maradona

No cabe duda que, una de las fotos más históricas es protagonizada por Queen y Maradona. Dieron la vuelta al mundo como una postal tras un año de la Guerra de las Malvinas. Como se recuerda, fue un conflicto armado que ocurrió entre Argentina y Reino Unido, un hecho que afectó gravemente las relaciones entre ambas naciones.

RIP Football legend Diego Maradona 🙏



Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s — Queen (@QueenWillRock) November 25, 2020

En la captura, se ve que el reconocido ‘Pelusa’ vestía una de los característicos polos con la bandera de Reino Unido que utilizaba siempre Bryan May, además de lucir la corbata de seda tan particular de Freddie Mercury, quien optó por ponerse la camiseta de la selección de Argentina en su primera visita al país.

“Tener al gran ídolo del país era como recibir una bendición”, admitió el baterista y corita Roger Taylor en una entrevista años después de haber conocido personalmente al futbolista Diego Armando Maradona. Nunca se sabrá cuál fue el intercambio de palabras entre el astro y la exitosa banda inglesa, pero quedan registrados los recuerdos ante la partida de dos leyendas: una de la música y otra del fútbol.