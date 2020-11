Conoce a los ganadores de los People’s Choice Awards 2020 / Infobae

Este domingo se celebraron los People’s Choice Awards 2020 en los que el público reconoció el talento de las celebridades de la música, el cine, la televisión y la cultura pop.

Con el talento llegó la moda para engalanar la alfombra roja de los premios este 2020, en la que Demi Lovato, Jennifer López y Justin Bieber fueron los que más brillaron gracias a su gran y único estilo.

Durante la premiación más importante para los fans y la cultura pop del mundo, en donde el público es el único juez y sus votos deciden quiénes son las estrellas favoritas en diferentes categorías sobre películas, televisión y música.

El evento se celebró en Santa Mónica, California, y contó con Demi Lovato como host oficial. Si bien la entrega se realizó de manera virtual, con las celebrities presentes a través de videollamada.

Aunque como ocurrió en los Premios Emmy 2020, algunas figuras acudieron al lugar de los hechos para realizar números musicales o para recibir menciones especiales. Justin Bieber fue uno de los grandes protagonistas del evento, con un gran show.

Asimismo el dúo Chloe x Halle, Alison Brie, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Sofía Carson, Tiffany Haddish y Tyler, the Creator, fueron los artistas más destacados de esta noche tan especial.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Jennifer López, quien fue galardonada con el People’s Icon Award además de que recibió un homenaje muy especial. Por su parte, Tyler Perry recibió el People’s Champion of 2020 Award y Tracee Ellis Ross se adjudicó el Fashion Icon Award.

Who is your favorite awards show host of all time, and why is it @DDLovato? 👀 #PCAs pic.twitter.com/nEdYV7Ydj9 — E! People's Choice (@peopleschoice) November 16, 2020

A continuación, la lista de ganadores de los People’s Choice Awards 2020:

Película 2020

Bad Boys For Life - GANADORA

Extraction

Protect Power

Aves de presa

Hamilton

The Invisible Man

Trolls Gira Mundial

Película de comedia 2020

Like a Boss

El Stand de los Besos 2 - GANADORA

La Missy Equivocada

El Rey de Staten Island

Eurovision Song

The Lovebirds

A todos los chicos de los que me enamoré: P.D. Todavía te quiero

Película de acción de 2020

Bad Boys For Life

Extraction

Mulan - GANADORA

Tenet

Bloodshot

The Old Guard

Aves de presa

Protect Power

Película de drama 2020

Mentiras peligrosas

Hamilton - GANADORA

The High Not

The Invisible Mna

I Still Believe

Greyhound

The Way Back

El Fotógrafo

Actriz femenina de cine 2020

Camila Mendes

Elisabeth Moss

Margot Robbie

Tiffany Haddish - GANADORA

Charlize Theron

Issa Rae

Salma Hayek

Vanessa Hudgens

Actor de drama 2020

Ben Affleck

Issa Rae

Elisabeth Moss

KJ APA

Lin Manuel Miranda - GANADOR

Tom Hanks

Russell Crowe

Trecee Ellis Ross

Actor de Comedia 2020

David Spade

Issa Rae

Joey King - GANADORA

Keanu Reeves

Pete Davidson

Will Ferrel

Salma Hayek

Noah Centineo

Actor de Acción

Margot Robbie

Charlize Theron

Chris Hemsworth - GANADOR

John David Washington

Vanessa Hudgens

Will Smith

Vin Diesel

Jamie Foxx

Show de 2020

Grey´s Anatomy - GANADOR

Outer Banks

The Last Dance

This Is Us

Tiger King

Masked Singer

The Bachelor

Never Have I Ever

Shows de Drama

Grey´s Anatomy

Outer Banks

Power

The Walking Dead

La Ley y el Orden

Ozark

Riverdale - GANADOR

This Is Us

Reality Shows 2020

90 Day Fiancé

Keeping Up With The Kardashians - GANADOR

Love Is Blind

The Real Housewives of Atlanta

The Real Housewives of Beverly Hills

Queer Eye

Love & Hip Hop

Bellow Deck Mediterranean

Estrellas Femeninas de la Televisión

Christina Applegate

Ellen Pompeo - GANADORA

Mandy Moore

Danai Gurira

Lili Reinhart

Mariska Hargitay

Sofía Vergara

Sandra Oh

Estrellas de la televisión del género drama

Chase Stokes

Cole Sprouse

Ellen Pompeo

Mandy Moore - GANADORA

Danai Gurira

Sterling Brown

Mariska Hargitay

Sandra Oh

Actores de comedia 2020

Christina Applegate

Issa Rae

Kate McKinnon

Sofia Vergara - GANADORA

Dan Levy

Jammela Jamil

Kristen Bell

Yara Shahidi

Estrella de reality Show 2020

Antoni Porowski

Jonathan Van Ness

Khloé Kardashian - GANADORA

Lisa Rinn

Porsha Williams.

Kim Kardashian West

Kandi Burruss

Darcey y Stacey Silva

Artista Masculino 2020

Bad Bunny

Blake Shelton

Drake

Justin Bieber - GANADOR

J Balvin

Lili Baby

Dababy

The Weeknd

Artista Femenina 2020

Ariana Grande - GANADORA

Cardi B

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Billie Eilish

Dua Lipa

Taylor Swift

Miley Cyru

El Grupo de 2020

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS - GANADOR

Chole x Halle

Dan y Shay

Thenty One Pilots

Jonas Brothers

CNCO

Canción de 2020

Dynamite de BTS - GANADORA

Break My Heart de Dua Lipa

Intentions de Justin Biebe

Rockstar de DabBaby y Roddy Ricch

Savage de Megan Thee Stallion

Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande

Stuck With U de Justin Bieber y Ariana Grande

Wap de Cardi B y Megan Thee Stallion

Artista Latino 2020

Bad Bunny

Daddy Yankee

Karol G

Nicky Jam

Ozuna

Maluma

J Balvin

Becky G - GANADORA

La estrella con más estilo 2020

Rihanna

Zendaya - GANADORA

Timothée Chalamet

Lili Nas X

Kim Kardashin West

Janelle Monáe

Kendall Jenner

Lady Gaga

Influencer Latino 2020

Belén Soto

Gaby Asturias - GANADORA

José Eduardo Derbez

Nath Campos

Sofi Morandi

JuanPablo Jaramillo

Jacky Guzmán

Daniella Álvarez