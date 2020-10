"No Drama", esto es lo nuevo de Becky G con Ozuna / Okdiario

"Ningún drama es mi estado de ánimo para 2020", bromea Becky G sobre el título de su nuevo sencillo con Ozuna.

"Literalmente ha sido un año lleno de drama, obviamente por muchas razones fuera de nuestro control. Lo digo de una manera divertida, pero en realidad es bastante serio. Este ha sido un año en el que mucha gente ha despertado". La estrella mexicoamericana, de 23 años, ha tenido una epifanía propia.

"Antes decía que 2020 iba a ser el año en que obtendría todo lo que siempre soñé", recuerda. "Y en cambio, es el año en el que realmente aprecio todo lo que ya tengo".

Sin embargo, su éxito actual no quita la emoción de las nuevas victorias. "Tengo una canción con Ozuna, ¡guau! Todavía estoy procesando eso", dice.

A pesar de que es mi amigo, sigo siendo un gran admirador de él. Algo realmente especial para encontrar en esta industria es alguien que todavía se entusiasma con con quién colaboran. Sí, estos son mis compañeros, pero al mismo tiempo vez me siento tan afortunado ".

El reggaetonero puertorriqueño es alguien con quien puede conectarse en muchos niveles. "Es tan tranquilo, es una persona tan tonta", dice.

Te puede interesar: Myke Towers lanza "Diosa" remix con Anuel y Natti Natasha

Ella recuerda su charla el día que grabaron su nuevo video musical. "Recuerdo haberlo visto en el set antes de que empezáramos a filmar y preguntarle sobre este momento, porque para nosotros, como artistas que vivimos constantemente tu vida en la carretera, nunca tienes tiempo para estar con tu familia o para crear música sin presión. Y yo Siento que esta vez ha sido una bendición disfrazada para nosotros los artistas ”, dice sobre la desaceleración de la vida durante la cuarentena.

"[Ozuna me dijo]: 'Oh, ha sido increíble pasar tiempo con mi familia y estar en casa'. Me identifico mucho con eso. Mucha gente nos ve como artistas, y lo somos, pero también somos seres humanos ".

Grabar una canción con Karol G y Natti Natasha es lo siguiente en su lista de deseos. "He estado diciendo esto durante tanto tiempo y realmente espero que se materialice, porque esas son chicas hogareñas que recuerdo cuando comencé", dice.

"Mucha gente hace muchas cosas para enfrentarnos, pero sabemos lo que pasa ahora. ¿Quién mejor para entender tu vida como artista femenina en esta industria que otra artista femenina? Tengo una conexión tan especial con ambos de ellos que creo que sería bastante rudo hacer algo con nosotros tres juntos ".