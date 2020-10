Harry Styles estrena Golden y rompe esquemas en las redes sociales / Marca

Este lunes, el cantante británico Harry Styles estrenó su nuevo video titulado Golden en su canal de Youtube con más de 8 millones de suscriptores.

El joven se volvió tendencia en Twitter, debido a la emoción que desató entre sus seguidores y muchos de sus fans tomaron capturas de pantallas con momentos del videoclip.

En el video podemos a ver al cantante corriendo mientras canta en un fabuloso paisaje donde lo vemos hasta sumergirse en el agua. El video se estrenó hace 5 horas y se nota relajado y despreocupado. Justo como a muchos nosotros nos gustaría estar en estos momentos.

Harry Edward Styles es un cantante británico Inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar.

One Direction en descanso indefinido

Tras el descanso indefinido que la banda One Direction anunció, Styles inició su carrera como solista como solista, con la publicación de su álbum homónimo en 2017. Del disco se lanzó como sencillo el tema Sign of the Times, que llegó al puesto número 1 en el Reino Unido y al 4 en los Estados Unidos.

Gracias a dicha canción también ganó un galardón en los premios Brit.7​ En 2019, lanzó su segundo álbum como solista, Fine Line, que también tuvo buenas críticas y alcanzó la primera posición en varios países con récords en ventas.

El cantante ha confesado que sus mayores influencias son las bandas británicas The Beatles, Coldplay y el ícono del rock Elvis Presley y el actor David Hasselhoff.