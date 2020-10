Viene nuevo disco de Miley Cyrus con covers de Metallica / LOS40

Miley Cryus ha demostrado que es una de las mejores vocalistas del momento. La artista de 28 años ha sorprendido este fin de semana a sus millones de fans interpretando el tema Zombie de The Cranberries para #SaveOurStages, un festival que busca recaudar fondos para el mundo del espectáculo.

Y es que son muchos los locales de música que han tenido que cerrar por no poder recuperarse tras la pandemia.

Pero el gusto de la cantante por los clásicos del rock viene de lejos. La artista ha versionado en varias ocasiones a uno de los grupos más míticos del género: Metallica. Es tal su pasión por ellos, que Miley podría lanzar un álbum con algunas de sus canciones más mítica.

La cantante ha confesado en una entrevista para Interview Magazine que lleva tiempo trabajando en ello. "Hemos estado trabajando en el álbum de covers de Metallica y en eso es en lo que he estado enfocándome. Somos tan afortunados de poder volver a trabajar en nuestro arte durante todo esto [COVID-19]. Al principio se sentía bastante desalentador pero ahora he vuelto totalmente encendida".

También compartió que una de sus más grandes inspiraciones es Iggy Pop, de quien ha estudiado sus movimientos para poder desenvolverse mejor en el escenario.

Seguro que las palabras de Miley Cyrus no han sorprendido a sus fans acérrimos. La artista ya interpretó una versión de Nothing Else Matters en el festival de Glastonbury de 2019. La cantante sorprendió con su cover, dejando al público con la boca abierta.