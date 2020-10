Conoce a los ganadores de los Billboard Music Awards 2020 / Palco Noticias

Finalmente se llevó a cabo la ceremonia de los Billboard Music Awards 2020, la cual se transmitió en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles, y después de aplazarse varios meses a causa de la pandemia por COVID-19.

Para esta edición se tomó en cuenta el periodo en las listas de popularidad del 23 de marzo de 2019 al 14 de marzo del 2020, y el evento estuvo bajo la conducción de Kelly Clarkson por tercer año consecutivo.

En los premios donde se reconoce a lo más destacado de la música, artistas como Post Malone lideraron las nominaciones, al estar incluido en 16 categorías, entre ellas Mejor Artista, Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Rap.

Otras celebridades como Lil Nas X, Billie Elish y Khalid, también figuraban entre los favoritos en varias categorías.

Cabe recordar que esta premiación estaba prevista para el 29 de abril en Las Vegas, pero finalmente se realizó bajo las normas sanitarias necesarias.

A continuación te presentamos la lista de nominados y los ganadores de cada categoría:

Mejor artista:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone (Ganador)

Taylor Swift

T O P A R T I S T.



Congratulations to @PostMalone on winning #BBMAs Top Artist! pic.twitter.com/zFoN3dFpv2 — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Mejor artista nuevo:

DaBaby

Billie Eilish (Ganador)

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Mejor artista masculino:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone (Ganador)

Ed Sheeran

Mejor artista femenino:

Billie Eilish (Ganador)

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Mejor grupo/duo:

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers (Ganador)

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor artista Billboard 200:

Drake

Billie Eilish (Ganador)

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor Artista Hot 100:

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X (Ganador)

Post Malone

Mejor artista de streaming:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone (Ganador)

Travis Scott

Congrats @lizzo you're taking home the #BBMAs for Top Song Sales Artist! 🏆 pic.twitter.com/eafBuTHcqS — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Mejor artista por ventas:

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo (Ganador)

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista por transmisión de radio:

Jonas Brothers (Ganador)

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

Mejor artista social (votación de fans):

BTS (Ganador)

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Mejor artista R&B:

Chris Brown

Khalid (Ganador)

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista masculino R&B:

Chris Brown

Khalid (Ganador)

The Weeknd

Mejor artista femenino R&B:

Beyoncé

Lizzo

Summer Walker (Ganador)

Mejor artista de rap:

DaBaby

Juice WRLD

Lil Nas X

Post Malone (Ganador)

Roddy Ricch

Mejor artista masculino de rap:

DaBaby

Lil Nas X

Post Malone (Ganador)

Mejor artista femenino de rap:

Cardi B (Ganador)

City Girls

Megan Thee Stallion

This QUEEN is taking home Top Rap Female Artist! @iamcardib #BBMAs 👑 pic.twitter.com/7t6K8xAmbH — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Mejor artista de Country:

Kane Brown

Luke Combs (Ganador)

Dan + Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

Mejor artista masculino de Country:

Kane Brown

Luke Combs (Ganador)

Thomas Rhett

Mejor artista femenino de Country:

Maren Morris (Ganador)

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Mejor duo/grupo de Country:

Dan + Shay (Ganador)

Florida Georgia Line

Old Dominion

Mejor artista de Rock:

Imagine Dragons

Panic! At The Disco (Ganador)

Tame Impala

Tool

twenty one pilots

GIRL, you just won Top Country Female Artist at the #BBMAs. Congrats, @MarenMorris! 💗 pic.twitter.com/b2oqASzgZW — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Mejor artista latino:

Anuel AA

Bad Bunny (Ganador)

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor artista Dance/Electronica:

Avicii

The Chainsmokers (Ganador)

DJ Snake

Illenium

Marshmello

Mejor álbum Billboard 200:

Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (Ganador)

Ariana Grande "thank u, next"

Khalid "Free Spirit"

Post Malone "Hollywood’s Bleeding"

Taylor Swift "Lover"

Mejor soundtrack:

"Aladdin"

"Descendants 3"

"Frozen II" (Ganador)

"K-12" by Melanie Martinez

"The Dirt" by Mötley Crüe

#BBMAs Top Rock Artist and Top Rock Song go to...@PanicAtTheDisco 🤘 pic.twitter.com/zjwXU66sOt — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Mejor álbum R&B:

Beyoncé "Homecoming: The Live Album"

Justin Bieber "Changes"

Chris Brown "Indigo"

Khalid "Free Spirit" (Ganador)

Summer Walker "Over It"

Mejor álbum de rap:

DaBaby "KIRK"

Juice WRLD "Death Race For Love"

Post Malone "Hollywood’s Bleeding" (Ganador)

Roddy Ricch "Please Excuse Me for Being Antisocial"

Young Thug "So Much Fun"

Our Top Latin Artist is @sanbenito! Congrats on your #BBMAs win! pic.twitter.com/84JlfmXe3l — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Mejor álbum de Country:

Kane Brown "Experiment"

Luke Combs "What You See Is What You Get" (Ganador)

Maren Morris "GIRL"

Thomas Rhett "Center Point Road"

Morgan Wallen "If I Know Me"

Mejor álbum de rock:

The Lumineers "III"

Slipknot "We Are Not Your Kind"

Tame Impala "The Slow Rush"

Tool "Fear Inoculum"

Vampire Weekend "Father of the Bride"

Mejor álbum latino:

J Balvin & Bad Bunny "Oasis" (Ganador)

Farruko "Gangalee"

Maluma "11:11"

Romeo Santos "Utopía"

Sech "Sueños"

Mejor álbum Dance/Electronica:

Avicii "TIM"

The Chainsmokers "World War Joy"

Illenium "Ascend"

Marshmello "Marshmello: Fortnite Extended Set" (Ganador)

Alan Walker "Different World"