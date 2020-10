Demi Lovato responde críticas canción contra Donald Trump

Foto: Uno de esos comentarios fue compartido por la misma cantante/Demi IG.

Demi Lovato es una artista que ha estado rodeada de mucha polémica, aunque a sus fieles fanáticos parece no importarles.

El último revuelo alrededor de esta estrella fue la ruptura de su reciente compromiso con su novio, el actor Max Ehrich, quien después de entregarle el anillo aseguró que él se había enterado de ya no eran pareja por la prensa.

"Debería estar durmiendo, pero la vida puede ser dura y extraña y me mantiene despierta a veces", escribió la cantante la noche del pasado dos de octubre en su cuenta de Twitter.

Después de asegurar que había estado leyendo todas sus menciones, continúo emocionada: "Su apoyo, literalmente, me ha hecho llorar. Gracias por tanto chicos, estoy sumamente agradecida por su amor, los amo", concluyó dirigiéndose a sus fieles seguidores.

Nueva canción

Ahora, el estreno de su nueva canción en plena campaña de las elecciones presidenciales a los Estados Unidos llamada Commander In Chief ha desatado todo tipo de opiniones al respecto.

Uno de esos comentarios fue compartido por la misma cantante en sus stories:

“Espero que te des cuenta de que las personas que no tengan las mismas convicciones políticas sientan ahora que no quieran escuchar más tu música. No puede importarnos menos los posts que compartas de política, pero esta canción va demasiado lejos, especialmente cuando la mayoría de tu familia es republicana”, escribió uno de sus fans.