Alejandro Fernández es nominado a la ceremonia de los Grammy

Infinitamente agradecido con todas las personas que forman parte de este proyecto. Sin embargo, la celebración más grande es para mi México querido. Fuente de inspiración y de fuerza para sacar adelante nuestros sueños siempre. #HechoEnMéxico y a mucha honra! 🙌🏻🇲🇽 ¡Felicidades a todos los nominados y sigamos llevando juntos nuestra música mexicana al mundo! #LatinGRAMMYs

A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial) on Sep 29, 2020 at 10:02am PDT