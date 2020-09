Pablo Alborán lanza nuevo tema titulado "Si hubieras querido"/ 20Minutos

Ya sabemos que su nuevo disco se llama Vértigo, pero todavía hay que esperar un poco para conocerlo íntegramente. De momento, ha lanzado el primer single, Si hubieras querido. Empieza una nueva era para el malagueño.

Pese a que tiene una carrera más que consolidada, Alborán, todavía puede hablar de primeras veces y esta canción es un buen ejemplo.

“Si hubieras querido la he compuesto por primera vez con alguien más. Nunca he querido componer con nadie porque he sido bastante especialito en el sentido de que me daba miedo que la gente no entendiera mis metáforas, o no coincidiera… soy muy respetuoso con las composiciones y me daba miedo que no supiéramos compartirnos y en este disco, nos hemos desmelenado en todos los sentidos, y este es uno de ellos”.

Para dar forma a este primer single ha contado con dos buenos compañeros de viaje: “He compuesto esta canción con Diana Fuentes, compositora y artista cubana, maravillosa, y con Julio Reyes”. Hubo un detonante para la composición que se ha convertido en el hilo central del tema.

“Nació con un giro de mi voz, me metí en el estudio y rescatamos un giro que hice y se repite en toda la canción y, a partir de ahí, metimos un beat, y nos dejamos llevar, y casi entramos en trance. La canción es como un mantra, para mí es una terapia”, explicaba.

El tema llega acompañado de un videoclip del que se siente especialmente orgulloso. “Lo hemos producido con Caviar, que es brutal y con Sandro Suppnig, que es un director espectacular. Ha habido una sintonía brutal. Estoy loco porque lo veáis, es un video muy elegante”, aseguraba.