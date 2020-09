Xylon presenta su vida como en un Magazine en su nuevo sencillo / Crédito: Gabriel Feliu

Como salido de una revista, el joven revelación del género urbano, Xylon, lanza su nuevo sencillo “Magazine” bajo el sello de The Baby Boys Inc.. Desde que comenzó su carrera, Xylonha impuesto su estilo y con este tema su fanaticada tendrá la oportunidad de conocer aún más los gustos y las aficiones del joven cantante.

El tema se lanza simultáneamente con el video que ya está disponible en el canal de YouTube del artista.

“Esta es una canción muy importante en mi carrera porque me muestro cómo soy y lo que me gusta. Espero que el público me conozca más y disfruten de este tema que desde la letra hasta la pista muestran otro lado de mí”, expresó Xylon.

Magazine, producida por Labia La Fuerza, es una canción en la que Xylon, además de presentar su gusto por la moda y las marcas, también deja en claro que no hay nada más importante que su esencia como ser humano.

“Gracias a mami no me importa el vicio, aprendí que esto conlleva un sacrificio/ Y que hay que vivir en fuego, así que hasta de fuego visto/Yo vivo flotando sin perder la esencia de quien soy, siempre voy evolucionando, por dentro tengo un pez koi”, dice parte de la letra de este nuevo sencillo que menciona varias marcas de ropa como las que aparecen en las revistas.

Simultáneamente con el sencillo, lanza el video oficial que ya está disponible en su canal de YouTube. Filmado en San Juan, Puerto Rico y el concepto creativo fue dirigido por Marchella Salazar, cada marca que se menciona en el video aparece en la escena como un Magazine.

En la producción audiovisual se puede notar la pasión de Xylon por la moda y sus diferentes intereses, como el baloncesto y las motoras. Definitivamente, es un video en donde el público podrá conocer aún más al joven artista.

Mientras lanza este sencillo, Xylon ha estado trabajando en una Revista Digital junto a su equipo de trabajo, en donde el público podrá conocer más al joven artista, sus aficiones, datos importantes sobre su vida, intereses, entre otros. El público puede disfrutar de este contenido exclusivo a través de la plataforma ISSUU.

Xylon comenzó su carrera profesional hace dos años y desde entonces continúa en ascenso con cada tema que lanza.

Con tan solo 15 años de edad, el artista puertorriqueño se ha ganado el cariño de su público gracias a la constancia, disciplina y trabajo duro.

En junio de este año lanzó “Chau Chau Remix” junto a VF7 y JuanFran, cuyo video cuenta con más de 2.9 millones de vistas.

Además, su más reciente sencillo “El Original” junto a Pakitin Ozuna le ha abierto las puertas para hacer más colaboraciones junto a grandes artistas del dembow en República Dominicana. Actualmente, espera poder grabar pronto estas nuevas colaboraciones y sigue trabajando en lo que será su álbum debut.