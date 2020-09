Revista Time, nombra a J Balvin como el más influyente del 2020 / EnBici.Life

J Balvin fue nombrado una de las 100 Personas Más Influyentes del 2020 por la revista TIME junto a sus colegas - titanes culturales y agentes de cambio, tales como Bong Joon Ho, The Weeknd, Kamala Harris, Tyler Perry, Megan Thee Stallion, y más.

La noticia llega al mismo tiempo que se convierte en el artista latino más nominado a los Billboard Music Awards de este año con un total de cinco nominaciones. Sus nominaciones incluyen Mejor Artista Latino, Mejor Álbum Latino ('Oasis' con Bad Bunny), dos nominaciones por Mejor Canción Latina ("China" con Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, y Ozuna & "No Me Conoce" con Jhay Cortez y Bad Bunny), y Mejor Canción Dance/Electrónica (“Ritmo (Bad Boys For Life)” con The Black Eyed Peas.)

Todas estas nominaciones siguen la campaña exitosa del álbum 'Colores', el cual estrenó a comienzos de este año solo una semana antes de que se cerrara la elegibilidad para los premios de este año.

Acerca de J Balvin

J Balvin es uno de los artistas más escuchados en el mundo sin importar el idioma que hables y ha desarrollado una legión de fans a nivel global.

Aclamado por Billboard como "el cantante más grande que ha irrumpido dentro de la música latina en muchos años" y por Pitchfork como, "la cara moderna del reggaetón", J Balvin está liderando una segunda generación de estrellas dentro de la música urbana impulsando la música latina al escenario global.

Su último álbum, 'Colores', fue aclamado por los medios y tuvo un increíble desempeño comercial. Con “Blanco”, “Morado" y “Rojo” alcanzando la posición #1, J Balvin se convirtió en el artista con el mayor número de sencillos en llegar a esta posición en la historia de la lista Latin Airplay, con 23 de sus canciones encabezando esta lista durante el transcurso de su carrera.

El impacto que ha tenido su música y personalidad en la cultura han establecido a Balvin no solo como el líder del reggaetón, sino también como un pionero de la nueva música latina, para la cual Balvin continúa expandiendo los límites del género y abriendo paso a “la nueva escuela.