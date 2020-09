Miguel Bosé reaparece en un video que deja preocupados a sus fans / Twitter

Miguel Bosé , quien en los últimos meses ha estado envuelto en la polémica por sus comentarios sobre el coronavirus, a raíz de los cuales se vio obligado a cerrar todas sus cuentas en redes sociales, reapareció en una entrevista donde defendió su postura.

El intérprete de Amante bandido aseguró que sabía que iba a recibir ataques por sus declaraciones, y aclaró que lo único que busca es que los gobiernos sean honestos, ya que la población tiene derecho a conocer la verdad.

¡Miguel Bosé reaparece en entrevista después de cerrar sus cuentas en redes sociales y se defiende de críticas en su contra por comentarios sobre la pandemia! #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/RXIMeCmQ2n — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 21, 2020

“La no alineación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo”, dijo en una entrevista que se difundió en el canal de YouTube de Daniel Estulin, misma que horas después de su publicación fue retirada. “(Te expones a) humillaciones, a mofas, en fin; pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alinear”, declaró Bosé.

El artista español de 64 años aseguró que no es la única persona que está en contra del uso obligatorio del cubrebocas y destacó que hay mucha gente que piensa como él, pero a pesar de todas las críticas que ha recibido, seguirá extrañando su opinión hasta que se pueda hablar del tema con libertad.

“Estamos hablamos de un período de dictadura político y en parte escéptica, necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único”, opinó en los videos que fueron reproducidos por el programa matutino Sale el sol.